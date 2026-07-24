Premijer Srpske obišao pogone HE na Drini

Više od stotinu radnika HE na Drini dočekalo je premijera Republike Srpske. Kratko im se obratio, ali rekao ono što su željeli čuti.

"Najviše struje proizvodite po najnižoj cijeni, i da se borite za to, ne zbog vaših plata. Nego da se to poveća zato što to zaslužujete", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Minić je potom obišao glavni pogon ove HE Višegrad.

Upravo prekidači mogli bi predstavljati problem u budućnosti, s obzirom na to da je njihova proizvodnja prekinuta, a proizvođač obavijestio da ih više ne može servisirati. Minić je obećao da će Vlada preduzeti sve da obezbijedi potrebne dijelove.

"Sama činjenica da nemamo više proizvođača tih sklopki. I da nam ne može više dati servis, nas obavezuje da budemo spremni. Moramo to obezbijediti, tu nema ali, to mora biti mora", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Time ćemo osigurati pogonsku spremnost i obezbijediti potrebne kilovate u EP Republici Srpskoj", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini

Ipak, ono što zaposlene i Upravu najviše zanima je proizvodna cijena električne energije, o kojoj je Minić radnicima govorio na početku posjete. Radnici u ovom pogonu proizvedu jedan giga vat struje.

"Drugi imaju pola od toga. Imaju prosječnu platu 1600 i nešto KM, a drugi imaju 1900 ili preko 2000. Ja apsolutno njih razumijem, zato je bila interakcija sa radnicima sa tom temom", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Predsjednik je obećao da ćemo imati sastanak sa samo tom temom. Mislim da imamo jake argumente, konkretne. Cijenim i mislim da je HE na Drini gigant, ali to svojim poslovnim rezultatima ne pokazujemo", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini.

Na sastanku u upravi HE na Drini dogovoreno je i da Hidroelektrane zaposle deset djece poginulih boraca, a opština Višegrad 12. Sastanku je prisustvovao i načelnik Mladen Đurović.

"Saradnja opštine i HE je na zavidnom nivou. HE u zadnjih 9 godina od kad je na čelu ova uprava uradila mnogo značajnih projekata za našu opštinu uz saglasnost Vlade", rekao je Mladen Đurović, načelnik Višegrada.

Na putu od Hidroelektrane do uprave HE na Drini koje su u Andrićgradu, premijer je dobio i lični portret. Akademski slikar Milan Tubić, za pet minuta nacrtao je premijeru crtež.