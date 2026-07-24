Rast cijena goriva ne staje: Novi udar na budžete građana

U posljednjih sedam dana cijene na pumpama u Srpskoj porasle su u prosjeku za 0,25 – 0,30 KM. Pali se alarm – cijene sirove nafte divljaju na svjetskim tržištima. Nafta marke „brent“ u kratkom periodu skočila je za 27,4%, a glavni razlog je nova eskalacija tenzija na Bliskom istoku.

"Biće zaista neizvjesno šta će se dešavati sa cijenom goriva, neće me iznenaditi ako to uskoro ne pređe i četiri marke ukoliko ne dođe do smirivanja", rekao je Milovan Bajić, direktor „Krajinapetrol“ Banjaluka.

Snižavanje cijena kratko je trajalo, svaki novi tvit predsjednika SAD Donalda Trampa, diktira cijene na svjetskim berzama. Možemo očekivati da će cijene ići još ka gore, kako su nam saopštili iz „Super Petrola“, jer se porast nabavnih cijena još uvijek nije u potpunosti odrazio na cijene.

"Nabavna cijena goriva u zadnjih deset dana porasla za 0,40 KM po litri bez PDV-a, a taj skok se još uvijek nije u potpunosti odrazio na maloprodajnom tržištu zbog preostalih jeftinijih zaliha koje se nalaze na benzinskim pumpama", navode iz Super Petrola.

Za vozače to znači da punjenje prosječnog rezervoara od 50 litara će sada koštati oko 25 maraka više nego prije nekoliko sedmica. Na benzinskim stanicama „Super Petrola“ nije primjećen pad potrošnje - paradoksalno potrošnja se povećava.

"Da li kupci gorivo kupuju tamo gdje jeftinije to je sada veoma teško govoriti, zato što jednog momenta je na jednoj benzinskoj stanici jeftinije, ali drugi dan ili možda druge sedmice je sasvim druga situacija zavisno od toga kad stigne nova količina i kolike zalihe. Ono što je evidentno da ljudi kupuju manje količine, da na isti broj sipanja imate u prosjeku manje, evo neki su se bavili analizama oko 3 litre u prosjeku je manje sipanje po rezervoaru, što znači da otprilike ide ono naspite mi za 50 KM, 20 KM ili 100 KM zavisi koliko ko već sipa", rekao je Milovan Bajić, direktor „Krajinapetrol“ Banjaluka.

BiH je u potpunosti zavisna od uvoza nafte i naftnih derivata. Ovo je novi udarac na džepove građana, posljedice će osjetiti i prevoznici i privreda, jer rast cijena goriva brzo se prenosi i na troškove transporta, a zatim i na cijene robe i usluga.