Okončano svjedočenje srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Derventi

Srpski logoraši svjedočili su o torturama koje su preživjeli tokom 1992. godine u logorima, za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela.

Duže od tri sata Momir Lazić je, pred američkim istražiocima, svjedočio o torturi i poniženjima, koje je pretrpio tokom 75 dana zatočeništva u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima rezultirati da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.

- Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško se sjetiti, malo zaboraviš, pa kad se podsjetiš, nije baš - kaže Lazić.

Nije lako bilo ni Ostoji Šarčeviću. Kaže, baš kao i mnogo puta ranije, i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio, najbolje potvrđuje činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma.

- Kako sam ja vidio, njima je samo u interesu da se sazna pravo stanje, radi tih pojedinih koji imaju u Americi da ih mogu protjerati, a ovako što se tiče pravde, nema, to sam izjavio mnogo puta, nema tu pravde. Ja sad 07.08. imam suđenje opet u Doboju, za čovjeka koji su se oni sad sjetili, a koji je umro prije dvije godine - istakao je Šarčević.

Drago Knežević, predsjednik Udruženja logoraša Derventa naveo je da su baš bili detaljni.

- Svaku sitnicu da ne može kad bude tamo to bilo suđenje ili ovdje, da ne može ništa taj da odbije nije bilo tako ili ovako. Tako da uliva mi nadu da bi moglo nešto da bude od ovog - dodao je on.

Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u Brodu za vrijeme rata, pokušao je i predsjednik Organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj se nalaze pisani dokazi potkrijepljeni audio i video zapisima.

- Do njih je uopšte teško bilo doći, ja sam dobio samo ovako jedan odgovor, ovako, najbolje i bilo da vi to predate ovoj ambasadi, američkoj ambasadi - rekao je Marko Grabovac predsjednik Opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca su i građani. Kažu, krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima '90-ih na području Dervente.

Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša, posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u derventskim logorima, nakon višečasovnih saslušanja osam logoraša, sigurno im neće nedostajati.

(RTRS)