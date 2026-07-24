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Oglasio se Lebron – objavio snimak koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:07

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Огласио се Леброн – објавио снимак који никога неће оставити равнодушним
Foto: Tanjug / AP / Jeff Chiu

Lebron Džejms se oglasio na svom društvenim mrežama uz emotivan video snimak kojim je potvrdio da će karijeru nastaviti u dresu Filadelfije Seventisiksersa.

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Na snimku se smjenjuju kadrovi iz svih faza njegove blistave karijere – od srednjoškolskih dana, preko prvih sezona u NBA ligi, najvećih uspjeha sa Klivlendom, Majamijem i Los Anđeles Lejkersima, pa sve do najvažnijih trenutaka koji su obilježili više od dvije decenije njegove dominacije.

U samoj završnici videa pojavljuje se poruka koja je prekinula višenedjeljne spekulacije – LeBron stiže u Filadelfiju.

Upravo u dresu Siksersa odigraće naredno, vjerovatno i posljednje poglavlje svoje legendarne karijere.

Džejms će u Filadelfiji pokušati da napadne petu NBA titulu, a njegov dolazak predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji franšize i bez sumnje najzvučniji potez ovogodišnjeg prelaznog roka.

(b92)

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Lebron Džejms

Filadelfija Seventisiksers

NBA

košarka

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