Oglasio se Lebron – objavio snimak koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Lebron Džejms se oglasio na svom društvenim mrežama uz emotivan video snimak kojim je potvrdio da će karijeru nastaviti u dresu Filadelfije Seventisiksersa.

Košarka Bomba iz NBA: Lebron Džejms izabrao novi klub!

Na snimku se smjenjuju kadrovi iz svih faza njegove blistave karijere – od srednjoškolskih dana, preko prvih sezona u NBA ligi, najvećih uspjeha sa Klivlendom, Majamijem i Los Anđeles Lejkersima, pa sve do najvažnijih trenutaka koji su obilježili više od dvije decenije njegove dominacije.

U samoj završnici videa pojavljuje se poruka koja je prekinula višenedjeljne spekulacije – LeBron stiže u Filadelfiju.

Upravo u dresu Siksersa odigraće naredno, vjerovatno i posljednje poglavlje svoje legendarne karijere.

Džejms će u Filadelfiji pokušati da napadne petu NBA titulu, a njegov dolazak predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji franšize i bez sumnje najzvučniji potez ovogodišnjeg prelaznog roka.

(b92)