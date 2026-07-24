Oglasio se Lebron – objavio snimak koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Autor:ATV redakcija
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Lebron Džejms se oglasio na svom društvenim mrežama uz emotivan video snimak kojim je potvrdio da će karijeru nastaviti u dresu Filadelfije Seventisiksersa.
Košarka
Bomba iz NBA: Lebron Džejms izabrao novi klub!
Na snimku se smjenjuju kadrovi iz svih faza njegove blistave karijere – od srednjoškolskih dana, preko prvih sezona u NBA ligi, najvećih uspjeha sa Klivlendom, Majamijem i Los Anđeles Lejkersima, pa sve do najvažnijih trenutaka koji su obilježili više od dvije decenije njegove dominacije.
U samoj završnici videa pojavljuje se poruka koja je prekinula višenedjeljne spekulacije – LeBron stiže u Filadelfiju.
Upravo u dresu Siksersa odigraće naredno, vjerovatno i posljednje poglavlje svoje legendarne karijere.
Džejms će u Filadelfiji pokušati da napadne petu NBA titulu, a njegov dolazak predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji franšize i bez sumnje najzvučniji potez ovogodišnjeg prelaznog roka.
(b92)
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