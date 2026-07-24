Jeziva saobraćajka na auto-putu: Poginulo dijete u sudaru dva auta!

Jedno dijete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak oko 14,30 sati dogodila na auto-putu A3 Bregana - Lipovac, u blizini čvora Lužani.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva vozila.

Osim djeteta koje je smrtno stradalo, jedna osoba je zadobila teške povrede i zadržana je na liječenju u Opštoj bolnici u Slavonskom Brodu. Još dvije osobe lakše su povrijeđene.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije. Zbog nesreće saobraćaj na auto-putu A3 u smjeru Lipovca odvija se otežano, prenio je Večernji list.