Jeziva saobraćajka na auto-putu: Poginulo dijete u sudaru dva auta!

Autor:ATV redakcija
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Jedno dijete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak oko 14,30 sati dogodila na auto-putu A3 Bregana - Lipovac, u blizini čvora Lužani.
Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva vozila.
Osim djeteta koje je smrtno stradalo, jedna osoba je zadobila teške povrede i zadržana je na liječenju u Opštoj bolnici u Slavonskom Brodu. Još dvije osobe lakše su povrijeđene.
Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije. Zbog nesreće saobraćaj na auto-putu A3 u smjeru Lipovca odvija se otežano, prenio je Večernji list.
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