Kako će izgledati predstojeći izbori i glasački listići?

Do izbora imamo još 71 dan. A o tome kako ćemo glasati zvanično ne znamo gotovo ništa. Malo znamo i o tome kako će opšti izbori 4. oktobra biti provedeni. Do sada nam je CIK objasnio da će birački listić izgledati drugačije, ali nedovoljno jasno da bi birači znali kako da glasaju.

Iz CIK-a za ATV tvrde i da se za birače na mijenja mnogo. Svaki birač će, objašnjavaju, nakon identifikacije na biračkom mjestu dobiti slip sa svojim podacima i 4 glasačka listića.

"Za Predsjedništvo BiH, za predsjednika i potpredsjednika RS je isti glasački listić sa imenima, kao i do sada. Znači zaokružuje jedno od imena ispred lica koja odabere. Za Narodnu skupštinu, Parlamentarnu skupštinu Predstavnički dom i za kantonalne skupštine neće na glasačkom listiću biti imena kandidata, već će biti samo političke partije", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a BiH.

U tom slučaju listić će sadržavati naziv političkih subjekata sa brojevima kandidata kako su oni izvučeni žrijebanjem. Ali uz svaki listić birači će dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata kako bi se mogao snaći ili tačnije da bi znao kako da glasa za onoga za koga želi. Tačnije, prema sadašnjim informacijama glasaćete tako da na glasačkom listiću izaberete stranku, a na dodatnom papiru da nađete redni broj vašeg kandidata pored kojeg ćete staviti oznaku. Tako će se valjda i kandidati pozabaviti predstavljanjem svojih brojeva, umjesto imena i prezimena. Tačan izgled glasačkog listića još javnosti nije poznat.

"Oni će glasati. Ali možda neće glasati za onoga za koga misle da su glasali, nego će zaokružiti nekoga drugog. Vjerovatno će glasački listić biti ispravno popunjen tamo gdje se zaokružuje, ali oni uopšte neće znati da li su zaokružili onoga koga su htjeli da zaokruže ili nekog drugog . Realno ja još ni sam ne znam kako ću glasati. Jer nam oni nisu prikazali kako će izgledati ti listići. Dok ne prikažu niko ne zna kako će se glasati", rekao je Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

Zbog uvođenja novih tehnologija za glavu se hvataju u Gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Mnogo posla ih čeka, pa se pitaju kako će sve završiti. Sljedeće sedmice počinje prva obuka instruktora, koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Kada se formiraju birački odbori, biće obučeni i njihovi članovi. U septembru je planirana obuka članova biračkih odbora, od kojih će biti izabrani oni koji se raditi sa novim izbornim tehnologijama. Od ove godine gradske i opštinske izborne komisije zadužene su i za dostavljanje kompletnog izbornog materijala na biračko mjesto. Problem, je kaže predsjednik komisije, gdje to sve skladištiti.

"Banjaluka će imati preko 260 biračkih mjesta. Prema informacijama koje imamo na svakom biračkom mjestu koje broji preko 500 birača biće postavljena po dva skenera, jedan biometrijski čitač. Uz to još i izborni materijal. Glasački listići i sve to je jako mnogo posla, trebaće angažovati jako mnogo ljudi u smislu logističke podrške da bi se materijal na vrijeme dostavio", rekao je Dubravko Malinić, predsjednik GIK Banjaluka.

U Gradskoj izbornoj komisiji u Bijeljini su do sada uradili ono za šta im ne trebaju pare. Još nisu obezbijeđena sredstva za provođenje predstojećih izbora, a nisu plaćeni ni za rad na prošlim izborima. Priznaju da kasne, jer bez novca ne mogu ništa. Najteže je dostaviti nove izborne tehnologije i materijal do biračkih mjesta.

"Obzirom da ova izborna komisija nema na raspolaganju ni jednu KM, a već je trebala da obezbijedi sva ta lica i vozila itd. Ja nisam sigurna kako ćemo to uspjeti, ali eto nadam se da hoćemo", rekla je Dijana Savić Božić, predsjednik GIK Bijeljina.

Iz CIK-a najavljuju da će uskoro biti predstavljen glasački listić, te da će i video materijali sa uputstvima za glasanje biti uskoro objavljeni. Za mobilne timove nema promjena ni novih izbornih tehnologija, jer će raditi po starom sistemu. Isto važi i za glasanje u inostranstvu gdje će se glasati kao i do sada.