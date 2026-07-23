Koje novine nas očekuju na izborima: Nove tehnologije, birački listići bez imena

Nakon što su prvi put elektronskim putem utvrdili redoslijed političkih subjekata na predstojećim Opštim izborima, iz CIK-a su izrazili uvjerenje da će, zbog uvođenja novih tehnologija, ovo biti revolucionarni izbori.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na izgled glasačkog listića.

„Listić će biti sa nazivom političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći, da bi ukoliko želi mogao zaokružiti preferencije, da bi mogao odabrati kandidata kojeg preferira“, rekao je Željko Bakalar, član CIK-a BiH.

Najviše polemike o izgledu glasačkog listića vodilo se i na redovnoj sjednici CIK-a, ali ne o problemima koje bi birači mogli imati, već je Suadu Arnautoviću zasmetalo to što na listićima za izbor članova Predsjedništva BiH stoji pridjev srpski, bošnjački i hrvatski. Iako je tako bilo u svim prethodnim izbornim ciklusima, on sada tvrdi da to nije u skladu sa Ustavom BiH.

„Jedina pravilna i ispravna ustavna formulacija jeste da se biraju pripadnici naroda, član Predsjedništva BiH – Bošnjak, član Predsjedništva BiH – Hrvat, član Predsjedništva BiH – Srbin“, rekao je Suad Arnautović, član CIK-a BiH.

Demantuju ga kolege. Ništa ovdje, kažu, nije u suprotnosti sa Ustavom BiH. Vlado Rogić ne krije da je protiv centralizacije i izdizanja svega na nivo BiH.

„Ako bi stavili samo jednu oznaku za Federaciju, centralizirali bi propise za FBiH i ispustili bi jednu utrku, jer imamo utrku za bošnjačkog člana i za hrvatskog člana. A, da je to bilo protivustavno i protivzakonito, sigurno bi 1996. OSCE, OHR i ostale institucije koje prate izbore ne bi dopustio takve nezakonitosti“, rekao je Vlado Rogić, član CIK-a BiH.

„Ja pokušavam biti dosljedan onome kako smo radili i nema potrebe da mijenjamo nešto i kao su se oni, prije svega, izjasnili i kako smo mi donijeli odluku. Mi smo donijeli jednoglasno“, rekao je Ahmed Šantić, član CIK-a BiH.

Glasački listići za članove Predsjedništva BiH ostaće isti kao i u svim prethodnim izbornim ciklusima, jer Arnautovićev prijedlog nije prihvaćen.