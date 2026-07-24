Kako Srbi da zaštite imovinu u Federaciji BiH?

Više od 3 decenije nakon rata protjerani Srbi iz Federacije i dalje nemaju nikakva prava na svojom imovinom. Zbog ratnih dešavanja u BiH, sa prostora Federacije po svijetu se raselilo oko pola miliona Srba.

Slobodan Rajak koji je od 1995. godine živio u Zenici, puškom je otjeran sa kućnog praga i do danas nije uspio dočekati pravdu.

"Uzeta mi je gore ta kuća, bili su tu telefoni, nov namještaj, privatnu radionicu, traktor, mašine, golfa", rekao je Slobodan Rajak.

Porodica Glavaš iz Hodbine kod Mostara bije pravnu bitku za svoju zemlju površine 8.000 kvadrata uz rijeku Bunicu, a koja je završila u posjedu porodice Jarak iz Mostara. Glavaši tvrde da su bili u posjedu zemljišta do 1992. godine i plaćali porez na njega.

"Ja sam tog Jaraka nazvala, ja sam mislila da je njega neko prevario, on meni kaže gospođo dalje od mog posjeda, ja sam to dobio od Hepoka, otišla sam u grunt da tražim podatke, oni se rekli vaše su knjige na sudu, na sudu su Hepok i Rajak. Imamo naše žive svjedoke koji tvrde da nikad Glavaša zemlja nije nikada pripadala Hepoku niti Jaraku, on nikad nije došao prije 2013. godine tu", rekla je Slavojka Glavaš, Hodbina kod Mostara.

Iz Udruženja „Dom“ podsjećaju na proces harmonizacije. Vlasnicima nekretnina oglasom u Službenim novinama Federacije ostavljan je rok od 60 dana da uknjiže svoje zemljište, koje je u suprotnom preneseno na lokalnu samoupravu. Sporni član 58 zakona o stvarnim pravima Federacije BiH omogućava da lica koja nezakonito deset godina, u nekim slučajevima i 20, koriste zemlju u vlasništvu Srba postanu vlasnici te imovine.

“Ono što u Federaciji koriste, a što je protivpravno, da bi se iskoristio institut održaja morati imati 2 osnovna principa, 2 uslova, dobrovoljnost vlasnika, to jeste da je vlasnik dobrovoljno napustio svoj posjed što ovdje nije slučaj jer su ljudi istjerani zbog ratnih dešavanja, u strahu za svoj život, a sa druge strane imate savjesnog posjednika, to jeste posjednika koji koristi tu imovinu, a ne zna da on nije vlasnik, što i tu nije ispunjen slučaj", rekao je Dragan Jošić, predsjednik Udruženja građana Dom Veliko Blaško.

"Imovina koja je u posjedu ili u vlasništvu Srba upisana u katastar ili gruntovnicu kao srpska koriste Bošnjaci, muslimani, tako što su počeli 1992 da koriste, nemaju nikakav pravni osnov, nemaju ugovor o zakupu, nemaju kupoprodajni ugovor, samo jednostavno koriste", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Srpski narod gdje god da živi mora biti pod zaštitom institucija Republike Srpske, kažu iz Sekretarijata za raseljena lica i migracije.

"Mislim da svi građani treba da imaju jednaka prava kao što imaju u Republici Srpskoj bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost, vjersku pripadnost, svi građani Republike Srpske imaju ista prava, isto to treba da bude slučaj i u Federaciji", rekao je David Ponorac, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije.

Imovina Republike Srpske javno je uknjižena i niko ne može da je rasknjiži, jasan je lider SNSD-a.

"Imamo pojedinačno obezvređivanje imovine Srba na prostoru čitave Federacije, najviše je to vidljivo i najviše su Srbi izgubili u Sarajevu gdje su stanovi koje su ostavili tamo, računa se da su preko 80 milijardi vrijednosti imovine kojom su Srbi raspolagali pojedinačno u Federaciji", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

U svakoj područnoj kancelariji geodetske uprave, u svih 64 jedinica lokalne samouprave mogu se se obratiti svi ljudi da bi dobili osnovne informacije, pomoć, kao i kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć u 6 lokalnih zajednica.