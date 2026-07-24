Pi Didi smješten u samicu zbog incidenta

Američki reper Šon Kombs, poznatiji pod pseudonimom Didi, smješten je u samicu zatvora u Nju Džerziju nakon tuče sa drugim zatvorenikom, javio je En-Bi-Si, pozivajući se na neimenovani izvor.

Didi služi kaznu u Federalnoj popravnoj ustanovi u Fort Diksu, u Nju Džerziju.

On je osuđen na 50 mjeseci zatvora zbog prevoženja osoba radi prostitucije, a u pritvor je smješten u septembru 2024. godine.

Agencija RIA Novosti je nakon pregledanja materijala povezanog sa Didijevom kaznom objavila početkom mjeseca da se procjenjuje da bi on mogao biti pušten tri mjeseca ranije. Prema tim podacima, Didiju kazna ističe 8. februara 2028. godine, prenosi Srna.