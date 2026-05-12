Sara Ferguson je bila u vezi sa Didijem? Tvrdnje u novoj knjizi

Sara Ferguson, bivša supruga Endrua Mauntbatena-Vindzora, navodno je bila u povremenoj vezi sa nekadašnjom rep zvijezdom Didijem, tvrdi se u novoj knjizi.

Neobična tvrdnja povezuje dva velika skandala - onaj vezan za Šona Kombsa, poznatijeg kao Didi, koji je u zatvoru nakon što je osuđen za zločine vezane za prostituciju, i dugogodišnje prijateljstvo bivšeg kraljevskog para sa ozloglašenim pedofilom Džefrijem Epštajnom, a predstavljena je u novoj knjizi kraljevskog biografa Endrua Lounija, piše UNILAD.

Detalji navodne veze

Autor u knjizi „Entitled“ navodi da je Sara Ferguson prvi put upoznala Didija 2002. godine na zabavi koju je organizovala Gislejn Maksvel, saradnica Epštajna koja je kasnije osuđena za učešće u zlostavljanju maloljetnika.

Do 2004. godine, Ferguson i Didi su navodno započeli tajnu vezu, tvrdi Louni u odlomcima koje je objavio Dejli mejl. Međutim, fotografije u posjedu Unilada sugerišu da su se možda upoznali još 1998. godine, na Didijevoj rođendanskoj zabavi.

Louni u knjizi piše da se Kombs, nakon što su navodno započeli aferu 2004. godine, hvalio kako je spavao sa bivšom vojvotkinjom od Jorka u hotelskim sobama koje su koštale 50.000 dolara po noći. Autor takođe tvrdi da je Kombs dizajnirao parfem „Unforgivable“ na osnovu ličnih preferencija Sare Ferguson, odnosno njene ideje o tome kako muškarac treba da miriše.

Kontekst razvoda i odnos sa Epštajnom

Navodna afera dogodila se oko osam godina nakon njenog razvoda od tadašnjeg princa Endrua. Čak i nakon razvoda, njih dvoje su imali nekonvencionalan odnos, nastavljajući da žive pod istim krovom na imanju u Berkširu sa svoje dvije ćerke.

U to vrijeme, par se družio sa Epštajnom i Maksvelom, koji su 2000. godine bili među gostima na Endruovoj zabavi povodom 40. rođendana u Vindzorskom zamku. Nekoliko godina kasnije, ponovo su bili u Vindzoru, na proslavi 18. rođendana princeze Beatris, u vrijeme kada se Epštajn već suočavao sa optužbama za podvođenje maloljetnika.

Zajednički život bivših supružnika trajao je do 2004. godine, kada se Endru preselio u Kraljevsku ložu u Vindzoru. U toj rezidenciji je ostao naredne dvije decenije, sve dok ga kralj Čarls, zbog veza sa Epštajnom, nije lišio titula i privilegija.

Navodno je vodila ćerku na Didijeve žurke

Louni takođe navodi u knjizi da je Ferguson povela svoju mlađu ćerku, princezu Evgeniju, tada samo 16-godišnjakinju, na jednu od Kombsovih zabava 2006. godine. Neimenovani kraljevski pomoćnik je rekao: „Šonove zabave su bile prilično divlje. Činjenica da je tamo dovela Evgeniju bila je zaista zabrinjavajuća.“

Takođe se tvrdi da je 66-godišnja bivša vojvotkinja danas upoznala obe svoje ćerke sa Didi, za koga se kaže da je bio „opsednut“ kraljevskom porodicom. Prema knjizi, Kombs je navodno rekao da „jedva čeka da Fergijeve ćerke odrastu“. Objavljeni odlomak ne govori šta se dogodilo sa navodnom vezom Fergusona i Didi, niti kada je završena.

Sara Ferguson sve poriče

Izvor blizak Sari Ferguson rekao je za Telegraf da bivša vojvotkinja poriče tvrdnje iznjete u knjizi „Entitled“. „Ovo je potpuna izmišljotina, očigledna neistina i još jedna u nizu lažnih optužbi od strane njega“, rekao je izvor.

