Uhapšen Mađar osuđen za silovanje: Građani prijavili gdje se skrivao

Mađar (37) koji je nedavno uhapšen na Tenerifima, osuđen je zbog silovanja maloljetnika.

Bjegunac je uhapšen nakon što je njegov profil objavljen na stranici najtraženijih ljudi u Evropi , navodi Evropol.

Mađarski sud ga je ranije osudio na osam godina zatvora. Nakon hapšenja na Tenerifima, bjegunac čeka izručivanje u Mađarsku.

Platforma "EU Najtraženiji" je inicijativa koju podržavaju Evropol i evropska mreža FAST timova za potragu za bjeguncima. Cilj platforme je pomoći u pronalaženju osoba osumnjičenih ili osuđenih za teška krivična djela. Prema navodima, jedna anonimna dojava ukazala je na tačnu lokaciju osumnjičenog, nakon čega Mađarska i Španska policija brzo reagovale i uhapsile bjegunca.