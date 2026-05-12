Logo
Large banner

Uhapšen Mađar osuđen za silovanje: Građani prijavili gdje se skrivao

Autor:

ATV
12.05.2026 14:27

Komentari:

0
Један од најтраженијих бјегунаца у Европи ухапшен је на Тенерифима
Foto: Društvena mreža X/Policía Nacional

Mađar (37) koji je nedavno uhapšen na Tenerifima, osuđen je zbog silovanja maloljetnika.

Bjegunac je uhapšen nakon što je njegov profil objavljen na stranici najtraženijih ljudi u Evropi , navodi Evropol.

Mađarski sud ga je ranije osudio na osam godina zatvora. Nakon hapšenja na Tenerifima, bjegunac čeka izručivanje u Mađarsku.

Тенерифи хапшење

Svijet

Uhapšen najtraženiji bjegunac u Evropi: Objavljen snimak hapšenja

Platforma "EU Najtraženiji" je inicijativa koju podržavaju Evropol i evropska mreža FAST timova za potragu za bjeguncima. Cilj platforme je pomoći u pronalaženju osoba osumnjičenih ili osuđenih za teška krivična djela. Prema navodima, jedna anonimna dojava ukazala je na tačnu lokaciju osumnjičenog, nakon čega Mađarska i Španska policija brzo reagovale i uhapsile bjegunca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Tenerife

Evropol

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ручке од тротинета.

Region

Bježao od policije na električnom trotinetu, pa bacio kilogram droge

6 h

0
Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

Hronika

Policajcima pokazao lažnu vozačku dozvolu, odmah uhapšen

6 h

0
Хапшење у акцији "Ватрогасац"

Hronika

Akcija ”Vatrogasac”: Uhapšeni policajac i vatrogasac, zaplijenjena veća količina oružja!

6 h

6
Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.

Hronika

Razbijen lanac prostitucije: U Srbiji uhapšeno više osoba

8 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Havana traži pomoć od Vašingtona

5 h

0
Учионица

Svijet

Incident u Rusiji: Učenik u školi otvorio vatru na drugove iz razreda

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

U sudaru na auto-putu u Bugarskoj poginula jedna osoba: Istraga otkrila šokantne detalje

6 h

0
Песков: Крај војне операције чим Кијев донесе праву одлуку

Svijet

Peskov: Kraj vojne operacije čim Kijev donese pravu odluku

7 h

0

  • Najnovije

19

44

Počeo 9. Jahorina ekonomski forum

19

37

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

19

37

Vjernici u Mrkonjićima proslavili praznik Svetog Vasilija

19

29

Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o "državnoj imovini" ?

19

26

Obilježen Dan vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner