Akcija ”Vatrogasac”: Uhapšeni policajac i vatrogasac, zaplijenjena veća količina oružja!

U akciji ”Vatrogasac” MUP Republike Srpske uhapsio je tri osobe iz Prijedora osumnjičene da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali oružjem.

Akciju je sprovela Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, a kako saznaje ATV uhapšeni su šef Vatrogasnog društva u Oštroj Luci Dejan Mastikosa, policijski službenik Gojko Ljepoja i Milan Gnjatović.

Oduzeto oružje, eksploziv, raketni bacači

”U toku su pretresi stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica, te je tom prilikom pronađena veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije”, saopštio je MUP Srpske.

Osumnjičeni su sprovedeni na kriminalističku obradu nakon koje će biti predati u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima udruživanje radi vršenja krivičnih djela i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Suspendovan osumnjičeni policajac

”Tokom višemjesečne istrage Uprave kriminalističke policije, utvrđeno je da se G.Lj., inače policijski službenik, učestvuje u nelegalnoj prodaji zabranjenog vatrenog oružja sa licima D.M. i M.G. Protiv lica G.Lj. biće sproveden disciplinski postupak i isti je suspendovan”, navodi MUP RS.

U akciji su učestvovali i pripadnici Žandarmerije i Policijske uprave Prijedor.

Akcija "Vatrogasac"

”MUP Republike Srpske ostaje posvećen borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprostavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju na ovaj način policijska ovlašćenja”, naglašavaju iz MUP-a Republike Srpske.