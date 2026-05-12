Užas u Srbiji: Muškarac se polio benzinom u automobilu i zapalio?

Tokom dana na magistralnom putu Čačak – Požega u mjestu Pakovraće došlo je do teške saobraćajne nezgode kada se prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac u automobilu se polio benzinom i zapalio.

- Vozilo dacia se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mjesta i uspjeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu.

Kako se nezvanično moglo čuti od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje.

Da li je u pitanju lažno prijavljivanje pa ga je to pogodilo ili ne... ne znamo o tome ništa, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Opšta bolnica u Čačku još uvijek se nije oglašavala povodom njegovog zdravstvenog stanja.

(Telegraf.rs)