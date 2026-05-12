Muškarac iz Kostajnice oštetio banku za skoro 350.000 KM

Policijska uprava Prijedor podnijela je izvještaj tužilaštvu protiv lica inicijala G.D. iz Kostajnice, zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Oštećenje povjerilaca“.

Osumnjičeni se tereti da je, kao odgovorno lice preduzeća iz Kostajnice, otuđio pokretnu imovinu firme kako bi onemogućio banku iz Banjaluke da naplati svoja potraživanja na osnovu založnog prava.

"Na taj način, osumnjičeni je oštetio povjerioca za 347.600 KM, dok je osumnjičeni sebi i navedenom pravnom licu pribavio protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Izvještaj je predat Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru na dalje postupanje.