Žena ubila muža, vatrogasci zatekli tijelo u lokvi krvi: Horor na Čukarici

Autor:ATV
Komentari:0
Strašna porodična tragedija potresla je jutros Čukaricu.
Prema najnovijim saznanjima do kojih je došao ''Telegraf.rs'', u stanu u kojem je pronađeno beživotno tijelo muškarca. Nakon verbalnog sukoba, žena je usmrtila svog muža!
Republika Srpska
Šolaja za ATV: Šmitov izvještaj još jedan u nizu od pristrasnih dokumenata
Iako su prvi podaci ukazivali na misterioznu smrt, uviđaj je brzo potvrdio najgore sumnje. Kako se saznaje, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.
U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je odmah privedena na licu mjesta.
Savjeti
Šta morate znati ako prvi put idete u manastir Ostrog?
Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira, a pretpostavlja se da su porodične razmirice eskalirale u fizički obračun.
Inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na vještačenje.
"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica za pomenuti portal.
Republika Srpska
Cvijanović: Vojska Republike Srpske bila ključni stub odbrane i opstanka srpskog naroda
Na licu mjesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza koji će biti ključni za podizanje optužnice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Hronika
21 h0
Hronika
22 h0
Najnovije
13
57
13
55
13
53
13
51
13
39
Trenutno na programu