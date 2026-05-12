Žena ubila muža, vatrogasci zatekli tijelo u lokvi krvi: Horor na Čukarici

Prema najnovijim saznanjima do kojih je došao ''Telegraf.rs'', u stanu u kojem je pronađeno beživotno tijelo muškarca. Nakon verbalnog sukoba, žena je usmrtila svog muža!

Iako su prvi podaci ukazivali na misterioznu smrt, uviđaj je brzo potvrdio najgore sumnje. Kako se saznaje, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.

Prizor koji ledi krv u žilama

U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je odmah privedena na licu mjesta.

Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira, a pretpostavlja se da su porodične razmirice eskalirale u fizički obračun.

Inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na vještačenje.

Komšije u nevjerici

"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica za pomenuti portal.

Na licu mjesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza koji će biti ključni za podizanje optužnice.