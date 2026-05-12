Logo
Large banner

Žena ubila muža, vatrogasci zatekli tijelo u lokvi krvi: Horor na Čukarici

Autor:

ATV
12.05.2026 08:37

Komentari:

0
Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици
Foto: Tanjug/AP

Strašna porodična tragedija potresla je jutros Čukaricu.

Prema najnovijim saznanjima do kojih je došao ''Telegraf.rs'', u stanu u kojem je pronađeno beživotno tijelo muškarca. Nakon verbalnog sukoba, žena je usmrtila svog muža!

Бојан Шолаја - Кристијан Шмит

Republika Srpska

Šolaja za ATV: Šmitov izvještaj još jedan u nizu od pristrasnih dokumenata

Iako su prvi podaci ukazivali na misterioznu smrt, uviđaj je brzo potvrdio najgore sumnje. Kako se saznaje, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.

Prizor koji ledi krv u žilama

U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je odmah privedena na licu mjesta.

65a0dde61e844 острог

Savjeti

Šta morate znati ako prvi put idete u manastir Ostrog?

Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira, a pretpostavlja se da su porodične razmirice eskalirale u fizički obračun.

Inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na vještačenje.

Komšije u nevjerici

"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica za pomenuti portal.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Vojska Republike Srpske bila ključni stub odbrane i opstanka srpskog naroda

Na licu mjesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza koji će biti ključni za podizanje optužnice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Čukarica

Ubistvo

Policija

žena ubila muža

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

U centru Beograda pronađeno tijelo u fazi raspadanja

6 h

0
Полиција Србија

Hronika

Brutalno nasilje u Novom Sadu: Muškarac pretučen metalnom šipkom

6 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Austrijanci zalutali na području Zelengore, pa motorom "upali" u snijeg: Povrijeđena žena

21 h

0
Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

Hronika

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

22 h

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner