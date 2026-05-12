Minić: VRS - simbol hrabrosti i žrtve srpskog naroda

ATV
12.05.2026 09:03

Премијер Републике Српске Саво Минић
Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da se srpski narod danas sa poštovanjem i zahvalnošću prisjeća svih boraca koji su u najtežim vremenima ostavljali svoje porodice da bi branili i odbranili Republiku Srpsku.

- Srpski vojnik nikada nije bio samo ratnik, bio je domaćin, otac, brat i čovjek koji je znao da sloboda nema cijenu. Kao što su vijekovima naši preci ustajali da brane svoj narod i pravo na život u slobodi, tako smo i mi stali u odbranu Republike Srpske, svjesni odgovornosti prema budućim pokoljenjima - naveo je Minić.

On je istakao da je Vojska Republike Srpske /VRS/ simbol hrabrosti i žrtve srpskog naroda.

- Danas sa posebnim pijetetom odajemo počast svim poginulim i preminulim borcima, kao i svima koji su dio sebe utkali u temelje Republike Srpske. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo mir, jedinstvo i dostojanstvo našeg naroda. Srećan nam Dan Vojske Republike Srpske - naveo je Minić na Iksu.

