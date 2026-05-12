Više banjalučkih ulica ostaje bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Careva Romanovih, Cetinjska, Đure Đakovića, Filipa Macure, Kozarska i Radoje Domanovića ostaju bez struje od 09:00 do 12:00 časova.
Od 09:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Branka Popovića.
Bez struje će ostati i dijelovi ulica Vida Nježića, Dujke Komljenovića, Ponirska i Tuzlanska, te dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli Potok od 09:00 d0 14:00 časova.
