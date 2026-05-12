Šeranić: Izuzetno mali rizik od širenja hantavirusa, nema razloga za zabrinutost

12.05.2026 08:57

Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je za RTRS da hantavirus ne predstavlja opasnost za građane Srpske i da nema razloga za zabrinutost.

Šeranić je rekao da je izuzetno mali rizik od širenja ovog virusa kod nas, ali da je Institut za javno zdravstvo spreman da reaguje, dodajući da je odgovor na ovaj virus stalno na snazi, samo se prilagođava datim okolnostima.

"Virus ne predstavlja opasnost za Republiku Srpsku i njene građane, nizak je intenzitet i mogućnost prenosa. Nije nepoznat virus kao korona, poznat je, duži niz godina obitava u Južnoj Americi, tako da je poznat i način liječenja i dijagnostike", rekao je Šeranić.

