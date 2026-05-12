Građani na udaru novih prevara: Ne nasjedajte na priče lažnih rođaka

Policijska uprava Zvornik upozorava građane na sve učestalije prevare u kojima nepoznata lica putem telefonskih poziva dovode ljude u zabludu i na taj način ostvaruju protivpravnu imovinsku korist.

Iz policije navode da su u prethodnom periodu evidentirani slučajevi u kojima su prevaranti telefonskim putem kontaktirali oštećene, lažno se predstavljajući kao članovi porodice, poznanici ili osobe bliske vlasnicima privrednih subjekata. Od njih su tražili da izvrše uplatu dopuna ili „H-BON“ vaučera na određene brojeve telefona.

Prevaranti koriste povjerenje i hitnost

Način rada prevaranta je uvijek sličan - koriste povjerenje građana i vještački stvaraju osjećaj hitnosti. Zahtijevaju da se uplate izvrše u veoma kratkom vremenskom roku, kako oštećeni ne bi imali vremena da provjere informacije, čime ih lakše dovode u zabludu i pribavljaju novac.

"Apelujemo na građane da budu oprezni prilikom telefonskih poziva u kojima se od njih traži uplata novca, dopuna ili vaučera, bez obzira na to što se pozivaoci predstavljaju kao njima poznata lica. Savjetujemo da prije bilo kakve uplate provjere identitet lica koje ih kontaktira, te da ni u kom slučaju ne dostavljaju svoje lične podatke nepoznatim osobama", poručuju iz Policijske uprave Zvornik.

Šta uraditi u slučaju sumnje?

Iz policije podsjećaju da građani trebaju biti sumnjičavi prema iznenadnim zahtjevima za novac putem telefona. U slučaju sumnje na prevaru, potrebno je da o tome odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatan broj stotinu dvadeset i dva.