Tramp otkrio ko je "tim iz snova" za predsjedničke izbore 2028.

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je predstavio potpredsjednika SAD Džej Di Vensa i državnog sekretara Marka Rubija kao "tim iz snova" za predsjedničke izbore 2028. godine, ali se uzdržao od otvorene podrške.

"Ko voli Džej Di Vensa? Ko voli Marka Rubija? U redu. Zvuči kao dobra kandidatura. Džej Di je savršen. To bi bila savršena kandidatura. Uzgred, vjerujem da je to tim iz snova. Mislim da zvuče kao predsjednički kandidat i potpredsjednički kandidat", rekao je Tramp tokom večere u čast Nacionalne nedjelje policije, prenosi danas portal Hil.

Politički stratezi i posmatrači su više puta dovodili u pitanje da li bi Tramp podržao Vensa umjesto Rubija ili bi pozvao njih dvojicu da se kandiduju zajedno.

Njih dvojica su pitani u više navrata o svojim namjerama za 2028. godinu, ali nijedan nije potvrdio namjeru da pokrene predsjedničku kampanju.

Umjesto toga, rekli su da im je cilj da se fokusiraju na rad aktuelne administracije.

Međutim, u decembru 2025. godine Rubio je izjavio da će biti "jedan od prvih koji će podržati" Vensa ako se potpredsjednik na kraju kandiduje za Bijelu kuću.