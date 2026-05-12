Logo
Large banner

Zbog hantavirusa 12 zaposlenih u holandskoj bolnici smješteni u karantin

Autor:

ATV
12.05.2026 07:59

Komentari:

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

Zbog moguće infekcije hantavirusom 12 zaposlenih u bolnici Radbaud u holandskom gradu Najmegenu smješteno je u karantin zbog neadekvatnih bezbjednosnih mjera, prenijeli su danas holandski mediji.

Dvanaestoro zaposlenih u bolnici Radbaud bilo je uključeno u slučaj jednog pacijenta - putnika kruzera "Hondius" koji je bio pozitivan na hantavirus, prenosi "NL Tajms".

Полиција Србија

Hronika

U centru Beograda pronađeno tijelo u fazi raspadanja

Radnici u bolnici nisu poštovali strogi protokol prilikom rukovanja krvlju i urinom zaraženog pacijenta.

Uprkos niskom riziku od infekcije, radnici će zbog predostrožnosti ostati u karantinu šest nedjelja, saopšteno je u ponedjeljak iz bolnice Radbaud bez navođenja da li su ugrožene osobe medicinske sestre, bolničari, ljekari, studenti medicine ili zauzimaju neke druge pozicije.

Tri osobe su umrle od hantavirusa nakon nedavne epidemije među 147 putnika i članova posade na putničkom brodu koji je plovio pod holandskom zastavom.

Dvije žrtve su identifikovane kao bračni par iz holandske regije Frizija, dok je treća prijavljena kao Nijemica.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Crnogorac uhapšen u Italiji zbog dvostrukog ubistva

Do sada je najmanje sedam osoba pozitivno testirano na hantavirus, a za nekoliko drugih se sumnja da su nosioci infekcije.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

Bolest

bolnica

ljekari

karantin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Društvo

Oprez za volanom: Mjestimično vlažni kolovozi, učestali odroni

6 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Da li ste među njima? Najmudriji ljudi rađaju se u četiri znaka

6 h

0
Стиже нагла промјена времена: Данас топло, крајем дана олујни удари вјетра

Društvo

Stiže nagla promjena vremena: Danas toplo, krajem dana olujni udari vjetra

6 h

0
Жртва коју су поднијели борци трајно је уграђена у темеље Републике Српске

Republika Srpska

Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske

6 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Svijet

Crnogorac uhapšen u Italiji zbog dvostrukog ubistva

6 h

0
Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

Svijet

Iz Irana odgovorili Trampu: "Spremni smo na sve, biće iznenađeni"

15 h

0
Нападач пуцао са тротинета, најмање двије особе убијене: Детаљи злочина у Ници

Svijet

Napadač pucao sa trotineta, najmanje dvije osobe ubijene: Detalji zločina u Nici

16 h

0
Да ли је управо почео пад Кира Стармера?

Svijet

Da li je upravo počeo pad Kira Starmera?

17 h

0

  • Najnovije

14

02

Policija izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, pod istragom bivši načelnik

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner