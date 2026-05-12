Zbog hantavirusa 12 zaposlenih u holandskoj bolnici smješteni u karantin

Zbog moguće infekcije hantavirusom 12 zaposlenih u bolnici Radbaud u holandskom gradu Najmegenu smješteno je u karantin zbog neadekvatnih bezbjednosnih mjera, prenijeli su danas holandski mediji.

Dvanaestoro zaposlenih u bolnici Radbaud bilo je uključeno u slučaj jednog pacijenta - putnika kruzera "Hondius" koji je bio pozitivan na hantavirus, prenosi "NL Tajms".

Hronika U centru Beograda pronađeno tijelo u fazi raspadanja

Radnici u bolnici nisu poštovali strogi protokol prilikom rukovanja krvlju i urinom zaraženog pacijenta.

Uprkos niskom riziku od infekcije, radnici će zbog predostrožnosti ostati u karantinu šest nedjelja, saopšteno je u ponedjeljak iz bolnice Radbaud bez navođenja da li su ugrožene osobe medicinske sestre, bolničari, ljekari, studenti medicine ili zauzimaju neke druge pozicije.

Tri osobe su umrle od hantavirusa nakon nedavne epidemije među 147 putnika i članova posade na putničkom brodu koji je plovio pod holandskom zastavom.

Dvije žrtve su identifikovane kao bračni par iz holandske regije Frizija, dok je treća prijavljena kao Nijemica.

Svijet Crnogorac uhapšen u Italiji zbog dvostrukog ubistva

Do sada je najmanje sedam osoba pozitivno testirano na hantavirus, a za nekoliko drugih se sumnja da su nosioci infekcije.

(Telegraf.rs)