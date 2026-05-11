Napadač pucao sa trotineta, najmanje dvije osobe ubijene: Detalji zločina u Nici

U pucnjavi koja se danas popodne dogodila u francuskom gradu Nici ubijene su najmanje dvije osobe, a šest ih je povrijeđeno, od kojih troje teško. Do napada je došlo u blizini trga Amarilis. Gradonačelnik Nice Erik Sjoti izjavio je da je jedna osoba "otvorila vatru iz kalašnjikova", piše Le Parisien.

Državni tužilac iz Nice Damjen Martineli otkrio je kako se napad odigrao. Prema njegovim riječima, napadač je dovezen automobilom, nakon čega se trotinetom približio mjestu napada i zapucao. Potom je pobjegao istim putem, gdje ga je ponovo čekalo vozilo koje se udaljilo sa mjesta događaja. Žrtve su stare između 23 i 57 godina.

Gradonačelnik: Ovo je rat protiv narko-dilera

Gradonačelnik Nice opisao je događaj kao "novu zastrašujuću pucnjavu" i upozorio da "rat protiv trgovaca drogom ne smije da se završi porazom Republike". Zatražio je hitno pojačanje policijskih snaga, navodeći da grad već godinama pati od nedostatka bezbjednosnog osoblja.

Napetosti u Nici traju već danima nakon niza pucnjava i incidenata povezanih sa trgovinom drogom u više gradskih četvrti.

Četvrt poznata po nasilju

Naselje Mulen (Moulins), gdje se dogodio današnji napad, i posljednjih godina je više puta bilo poprište nasilja. U oktobru 2025. naoružani napadači iz automobila otvorili su vatru na trgu u toj četvrti, pri čemu su ubijeni 57-godišnji otac porodice čečenskog porijekla i 20-godišnji mladić iz Nice, koji nisu imali nikakve veze sa trgovinom drogom.

Prije toga, u julu 2024. godine, sedmoro članova iste porodice, među kojima troje djece i jedan tinejdžer, poginulo je u podmetnutom požaru koji se povezivao sa obračunima narko-grupa.

