Uhapšen tinejdžer (17), planirao teroristički napad - "Ubiti nevjernike"

U Hamburgu je uhapšen tinejdžer uzrasta 17 godina jer je planirao teroristički napad, saopštilo je javno tužilaštvo u ovom sjevernom njemačkom gradu.

Tužilaštvo navodi da vjeruje da je sirijski državljanin bio inspirisan terorističkom organizacijom Islamska država.

Tinejdžera su uhapsile specijalne snage nakon istrage koju je vodilo nekoliko saveznih obavještajnih službi u saradnji sa lokalnom policijom.

On je navodno planirao da ubije "nevjernike", a među ciljevima su bili tržni centar, kafić i policijska stanica, prenijela je agencija DPA.

Prema navodima tužilaštva, tinejdžer je namjeravao da upotrijebi nož, eksploziv ili Molotovljeve koktele.

Tokom priprema za napade, nabavio je vještačko đubrivo, tečnost za upaljač, kapu "fantomku" i nož, prenosi Srna.