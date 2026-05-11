Logo
Large banner

Uhapšen tinejdžer (17), planirao teroristički napad - "Ubiti nevjernike"

Autor:

ATV
11.05.2026 18:31

Komentari:

1
Ухапшен тинејџер (17), планирао терористички напад - "Убити невјернике"

U Hamburgu je uhapšen tinejdžer uzrasta 17 godina jer je planirao teroristički napad, saopštilo je javno tužilaštvo u ovom sjevernom njemačkom gradu.

Tužilaštvo navodi da vjeruje da je sirijski državljanin bio inspirisan terorističkom organizacijom Islamska država.

Tinejdžera su uhapsile specijalne snage nakon istrage koju je vodilo nekoliko saveznih obavještajnih službi u saradnji sa lokalnom policijom.

On je navodno planirao da ubije "nevjernike", a među ciljevima su bili tržni centar, kafić i policijska stanica, prenijela je agencija DPA.

Prema navodima tužilaštva, tinejdžer je namjeravao da upotrijebi nož, eksploziv ili Molotovljeve koktele.

Tokom priprema za napade, nabavio je vještačko đubrivo, tečnost za upaljač, kapu "fantomku" i nož, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teroristički napad

Njemačka

islamski ekstremizam

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Да ли ће Доналд Трамп ићи у Русију? Огласили се из Кремља

Svijet

Da li će Donald Tramp ići u Rusiju? Oglasili se iz Kremlja

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Kažu da će SAD morati da uklone "nuklearnu prašinu"

1 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kaja Kalas o odlasku Šmita, spominje PIK

2 h

1
Бијела кућа Кремљ и застава Републике Српске

Republika Srpska

Od sankcija do Kremlja i Bijele kuće: Kako je Srpska postala sagovornik u najvažnijim centrima odlučivanja

2 h

13

Više iz rubrike

Да ли ће Доналд Трамп ићи у Русију? Огласили се из Кремља

Svijet

Da li će Donald Tramp ići u Rusiju? Oglasili se iz Kremlja

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Kažu da će SAD morati da uklone "nuklearnu prašinu"

1 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kaja Kalas o odlasku Šmita, spominje PIK

2 h

1
Најновија, ударна вијест

Svijet

Žestoka pucnjava u Nici, ima mrtvih i ranjenih

3 h

0

  • Najnovije

19

53

"Saradnja sa Rusijom nacionalni prioritet"

19

43

Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

19

41

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

19

37

Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

19

26

Stanivuković čeka SDS da se "urazumi"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner