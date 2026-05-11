Kaja Kalas o odlasku Šmita, spominje PIK

11.05.2026 17:49

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas održala je konferenciju za medije nakon sastanka Savjeta za spoljne poslove ministara zemalja EU te se između ostalog osvrnula i na odlazak Kristijana Šmita iz BiH.

Kaja Kalas je rekla kako se uvijek može postaviti retoričko pitanje - da li funkcionisanje države može biti komplikovanije i složenije?

"Naravno, pitanje je možda retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC) koji će se održati u junu. To je format koji podržava Evropska unija", rekla je Kalas, a prenosi Kliks.

Podsjećamo, Kristijan Šmit, njemački državljanin koji se predstavljao kao visoki predstavnik u BiH, nikada nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a, a čini se da EU ima želje da se tako nešto desi i u budućnosti.

Takođe, ostaje da se vidi kolika je i stvarna moć EU, koju odavno više niko ne pita za mišljenje.

