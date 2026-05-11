Optuženi za pokušaj ubistva Trampa rekao da nije kriv

Kol Tomas Alen, optužen za pucnjavu i pokušaj ubistva predsjednika SAD Donalda Tampa na večeri za dopisnike iz Bijele kuće, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, prenose američki mediji.

Alen je 27. aprila optužen u tri tačke, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika, pucanje i transportovanje vatrenog oružja, prenosi Srna. Prošle sedmice, sudski dokument je pokazao da je savezna velika porota proširila optužnicu i dodala tačku za napad na saveznog službenika smrtonosnim oružjem.

