Bizarna prevara u Njujorku: Žena lažirala dokumenta kako bi upisala srednju školu

Dvadesetosmogodišnja Kejsi Klasen iz Njujorka uhapšena je u školskom kampusu u Bronksu i optužena za ugrožavanje bezbednosti djeteta, neovlašćen ulazak i lažno predstavljanje nakon što se upisala u školu kao šesnaestogodišnja djevojčica pod lažnim imenom.

Kako prenose američki mediji, Kejsi Klasen se prošlog mjeseca upisala u školu "Vestčester Skver Akademi" kao Šamara Rašad, navodno rođena 2010. godine, koja se sa sestrom doselila iz Ohaja u Njujork.

Pohađala je nastavu oko dve nedjelje, a škola joj je čak izdala i đačku legitimaciju sa lažnim imenom i godinama. Međutim, neko je ubrzo pronašao njene profile na društvenim mrežama.

Iako je uložila trud da se predstavi kao tinejdžerka, nije obrisala stare objave niti zaključala profile. Na jednoj društvenoj mreži navela je datum rođenja 29. jul 1997. godine, dok se na jednoj fotografiji vidi kako drži malu djevojčicu.

U jednoj od objava napisala je da ima "prelijelepu ćerku".

Nakon više suočavanja sa dokazima, priznala je da je lagala o identitetu. Tvrdila je da joj je prijatelj savjetovao da se upiše u školu kako bi mogla da ostvari veću socijalnu pomoć.

Policija sumnja da je pokušavala da iskoristi određene beneficije, ali detalji navodne prevare nisu saopšteni.

Klasenova je uhapšena, a potom puštena da se brani sa slobode. Izjasnila se da nije kriva po optužbama koje joj se stavljaju na teret, a pred sudom bi ponovo trebalo da se pojavi 15. juna.

Zanimljivo je da ovo nije prvi ovakav slučaj u SAD. Pre nekoliko godina mediji su pisali o 29-godišnjoj ženi koja se predstavljala kao tinejdžerka kako bi ponovo pohađala srednju školu i, kako je rekla, "proživjela svoje najbolje dane", prenosi Odi central.