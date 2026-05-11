Od žene uzeo 150.000 evra za navodno liječenje njenog sina: Muškarac uhapšen u Nišu odmah nakon prevare

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su državljanina Bugarske S. B. G. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.

On se sumnjiči da je juče telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povrokeđen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog lokečenja, što je ona i učinila.

Policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađen gotovo sav novac koji mu je, kako se sumnja, dala sedamdesetčetvorogodišnja žena.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

