Užas na graničnom prelazu: Muškarac uhapšen zbog krijumčarenja djece migranata

Srpska policija je otkrila 12 ilegalnih migranata prilikom kontrole na graničnom prelazu Strezimirovci sa Bugarskom. Oni su bili u vozilu niških registarskih oznaka, koje je prevozio osumnjičeni muškarac iz Doljevca.

Dodatnom kontrolom, utvrđeno je da su samo dvojica punoljetni, a ostalih 10, maloljetna lica. Riječ je o migrantima iz Avganistana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva iz Vranja, prema osumnjičenom muškarcu iz Doljevca je određeno zadržavanje od 48 sati, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. (Telegraf,rs)

