Logo
Large banner

Užas na graničnom prelazu: Muškarac uhapšen zbog krijumčarenja djece migranata

Autor:

ATV
11.05.2026 10:07

Komentari:

0
Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната
Foto: Tanjug/AP

Srpska policija je otkrila 12 ilegalnih migranata prilikom kontrole na graničnom prelazu Strezimirovci sa Bugarskom. Oni su bili u vozilu niških registarskih oznaka, koje je prevozio osumnjičeni muškarac iz Doljevca.

Dodatnom kontrolom, utvrđeno je da su samo dvojica punoljetni, a ostalih 10, maloljetna lica.

Сташа Кошарац

BiH

"Sjednica Savjeta bezbjednosti prilika da se zaštiti Dejtonski sporazum"

Riječ je o migrantima iz Avganistana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva iz Vranja, prema osumnjičenom muškarcu iz Doljevca je određeno zadržavanje od 48 sati, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

(Telegraf,rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

krijumčarenje migratana

Policija

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Svijet

U ovoj zemlji je hantavirus ''eksplodirao''

1 h

1
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Motociklista sa Pala teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu

1 h

0
Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.

BiH

Potvrđeno da Šmit napušta BiH: Oglasio se OHR

1 h

8
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Novi detalji zločina u Hrvatskoj: Osumnjičeni ranije prijavljen zbog napada na policajca

1 h

0

Više iz rubrike

Ријека Сава

Srbija

Drama na Savi u Beogradu: Policija spasila bračni par sa bebom

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Drama u Ugrinovcima: Dragomir pronašao "olovku" na groblju, ona mu raznijela šaku

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Zaspao za volanom pa ljudima uletio u dvorište

16 h

0
Нестао Јован Т.

Srbija

Ovo je Jovan koji je nestao u Savi: Policija pretražuje rijeku

18 h

0

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner