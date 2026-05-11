Potvrđeno da Šmit napušta BiH: Oglasio se OHR

Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da napušta BiH, objavljeno je na stranici OHR-a.

Šmit je o svojoj odluci obavijestio Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira od kojeg je, kako se navodi, zatražio da započnu rad na pronalaženju njegovog nasljednika.

Iz OHR-a navode da će Šmit ostati u BiH "dok traje potraga za njegovim nasljednikom".