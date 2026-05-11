Odbornici PDP-a "okrenuli leđa" Raduloviću

Odbornici PDP-a odlučili su da napuste skupštinsku većinu predvođenu SDS-om u lokalnom parlamentu u Modriči.

Vedran Čakarević, Milutin Popović i Mladen Vidović, odbornici u modričkoj Skupštini, od danas više nisu dio većine koja podržava rad načelnika opštine Modriča Jovice Radulovića (SDS). Gubitkom podrške odbornika PDP-a, načelnik Radulović je i zvanično ostao bez većine u klupama Skupštine opštine Modriča, čime je njegov dalji rad i izglasavanje ključnih odluka dovedeno pod veliki znak pitanja.

