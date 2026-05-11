Sutra je Sveti Vasilije Ostroški, ovu stvar nikako ne radite

Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori kao velika svetinja, više od 300 godina. Mjesto su hodočašća za vjernike svih religija.

Rođen kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću u hercegovačkom Popovom Polju 1610. godine.

Sveti Vasilije zamonašio se u trebinjskom manastiru Uspenija Bogorodice.

Ubrzo je postao episkop. Najprije je boravio u Tvrdošu, a potom prelazi u Ostrog.

Neumoran u molitvama, postu i fizičkom trudu Sveti Vasilije mirno se upokojio na sutrašnji dan 1671. godine.

Njegove svete mošti čudotvorne su do sutra, pa je narod bilo koje vjere nastavio da dolazi, nalazeći iscjeljenja i u najtežim bolestima i mukama.

Tradicionalni dan velikog okupljanja vjernika je baš 12. maj, ali i Trojičin dan, kada se održava Veliki narodni sabor u Ostrogu.

Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija.

Slavi se i kao krsna slava.

Po narodnom običajnom kalendaru, sutra se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi, vjeruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.