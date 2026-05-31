Policija poslije pobjede PSŽ u Ligi šampiona uhapsila oko 780 osoba

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je danas da je policija tokom noći poslije pobjede fudbalskog kluba Pari Sen Žermen u Ligi šampiona uhapsila oko 780 osoba, što je za 32 odsto više nego prošle godine za isti događaj.
Policija je zadržala u pritvoru 457 osoba, rekao je on, prenosi "Figaro".
Nunjez je ocijenio da je situacija u celini bila "pod kontrolom", ali je priznao da su okupljanja navijača i tzv. navijača koji su izazivali nerede predstavljala ozbiljan izazov za policiju.
Incidenti su zabilježeni u više gradova, uključujući Pariz, Strazbur, Grenobl i Avr.
Tokom nereda je povrijeđeno 57 policajaca, dok su u pojedinim gradovima zabilježene i pljačke.
U Parizu je jedan 24-godišnji muškarac poginuo nakon saobraćajne nesreće na motociklu na obilaznici, dok je 17-godišnjak teško povrijeđen i nalazi se u komi nakon napada u 16. arondismanu.
Nunjez je odbacio ideju o zabrani okupljanja na Jelisejskim poljima, navodeći da bi takva mjera zahtijevala angažovanje velikog broja policijskih snaga i da je taj prostor već veoma obezbijeđen.
Prema njegovim riječima, u 71 gradu došlo je do nereda, dok je u oko 15 gradova zabilježena pljačka prodavnica.
Uglavnom je riječ o "jednoj ili dvije radnje po gradu", a policija je, kako je naveo, reagovala brzo i pokrenuće se odgovarajući sudski postupci.
Igrače Pari Sen Žermena navijači očekuju danas u parku na Marsovom polju, u 7. arondismanu, gdje će proslaviti pobjedu sa skoro 100.000 ljudi, prije nego što ih popodne u Jelisejskoj palati dočeka predsednik Francuske Emanuel Makron, a zatim se uveče vrate na svoj stadion, Park prinčeva, navodi "Figaro", a prenosi Tanjug.
