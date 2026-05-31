Haos u Francuskoj nakon pobjede PSŽ-a: Tri osobe povrijeđene, više od 400 uhapšeno

Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac tokom nereda koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Pari Sen Žermen na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala.

Prema podacima policije, tokom navijačkih nereda u Francuskoj je uhapšeno ukupno 416 ljudi, uključujući 283 u Parizu.

Neredi nakon finala LŠ

Prema tvrdnjama neimenovanog policijskog izvora, jedna žena je doživela srčani udar i medicinski je zbrinuta, a druga žena je povrijeđena nožem kod pariskog Trga Republike u 11. arondismanu, prenosi Figaro.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez objavio je da je sedam policajaca povređeno nakon pobede PSŽ-a u Ligi šampiona u subotu. Jedan od njih je teško povređen nakon pada u Aženu (Lot e Garon), gde je takođe došlo do sukoba.

Pripadnici policije su napadani u nekoliko delova francuske prestonice u kojoj je slobode lišeno 80 izgrednika, a oko 20.000 ljudi okupilo na Jelisejskim poljima uz prisustvo velikog broja pripadnika snaga bezbednosti, potvrdio je neimenovani policijski izvor i dodao da je osujećeno nekoliko pokušaja pljačke u 8. arondismanu.

Kako navodi Figaro pored policije na pariske ulice su raspoređeni i pripadnici elitne, visoko mobilne jedinice Republikanskog bezbednosnog tijela.

Pored toga, u blizini stadiona Park prinčeva, policija je uspela da obuzda gomilu od oko 1.000 navijača, a potom je uklonila barikade od bicikala koje su tu bile postavljene.

U Grenoblu je takođe bilo nekoliko incidenata i pljački u prodavnicama JD Sports, Foot Locker i Lacoste koje se nalaze u centru grada, a prema tvrdnjama policije lopovi su uhapšeni.

Neredi navijača su prijavljeni u Djepu, gdje su se poslije utakmice čuli topovski udari i zapaljene su kante za smeće.

U Klermon Feranu, na Trgu Žod, u samom centru grada izbili su sukobi između stotinak mladih navijača i policije.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Budimpešti u finalu Lige šampiona poslije penala pobijedili Arsenal rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 1:1.