Haos u Francuskoj nakon pobjede PSŽ-a: Tri osobe povrijeđene, više od 400 uhapšeno

31.05.2026 07:59

Хаос у Француској након побједе ПСЖ-а: Три особе повријеђене, више од 400 ухапшено
Foto: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac tokom nereda koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Pari Sen Žermen na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala.

Prema podacima policije, tokom navijačkih nereda u Francuskoj je uhapšeno ukupno 416 ljudi, uključujući 283 u Parizu.

Нереди након финала ЛШ
Neredi nakon finala LŠ

Prema tvrdnjama neimenovanog policijskog izvora, jedna žena je doživela srčani udar i medicinski je zbrinuta, a druga žena je povrijeđena nožem kod pariskog Trga Republike u 11. arondismanu, prenosi Figaro.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez objavio je da je sedam policajaca povređeno nakon pobede PSŽ-a u Ligi šampiona u subotu. Jedan od njih je teško povređen nakon pada u Aženu (Lot e Garon), gde je takođe došlo do sukoba.

Pripadnici policije su napadani u nekoliko delova francuske prestonice u kojoj je slobode lišeno 80 izgrednika, a oko 20.000 ljudi okupilo na Jelisejskim poljima uz prisustvo velikog broja pripadnika snaga bezbednosti, potvrdio je neimenovani policijski izvor i dodao da je osujećeno nekoliko pokušaja pljačke u 8. arondismanu.

Нереди након финала ЛШ
Neredi nakon finala LŠ

Kako navodi Figaro pored policije na pariske ulice su raspoređeni i pripadnici elitne, visoko mobilne jedinice Republikanskog bezbednosnog tijela.

Pored toga, u blizini stadiona Park prinčeva, policija je uspela da obuzda gomilu od oko 1.000 navijača, a potom je uklonila barikade od bicikala koje su tu bile postavljene.

U Grenoblu je takođe bilo nekoliko incidenata i pljački u prodavnicama JD Sports, Foot Locker i Lacoste koje se nalaze u centru grada, a prema tvrdnjama policije lopovi su uhapšeni.

Neredi navijača su prijavljeni u Djepu, gdje su se poslije utakmice čuli topovski udari i zapaljene su kante za smeće.

U Klermon Feranu, na Trgu Žod, u samom centru grada izbili su sukobi između stotinak mladih navijača i policije.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Budimpešti u finalu Lige šampiona poslije penala pobijedili Arsenal rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 1:1.

