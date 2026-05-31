Beograđanka probala najopasnije piće na svijetu! Može i da ubije, a ona je hrabro eksirala

31.05.2026 08:42

Змија
Foto: Instagram/_dalinda

Popularna srpska influenserka Dara Milović, na mrežama poznatija kao Dalinda, podijelila je sa svojim pratiocima nesvakidašnje i prilično opasno iskustvo sa putovanja kroz Vijetnam.

Poznata po svojim egzotičnim putovanjima, Beograđanka Dara Milović ponovo je šokirala domaću javnost. Ovoga puta, ona je otišla korak dalje i u potrazi za autentičnim lokalnim iskustvima riješila da proba jedno od najbizarnijih i najopasnijih pića na svijetu, vijetnamsku rakiju od kobre!

Na svom profilu, atraktivna plavuša je podijelila snimak iz jedne lokalne vijetnamske taverne, gdje se ispred nje našla ogromna staklena posuda napunjena alkoholom u kojoj se nalazila cela, sklupčana zmija otrovnica sa raširenom kapuljačom.

- Upravo ću da probam rakiju od kobre - rekla je hrabra Dara u kameru prije nego što joj je lokalni vodič drvenom kutlačom sipao prozirnu tečnost u čašicu za rakiju.

Nakon što je bez oklevanja "pukla" čašicu do dna, njena reakcija je rekla sve.

- Bože, baš je jako! -prokomentarisala je kroz smijeh, vidno zatečena jačinom ovog egzotičnog napitka.

Kako je Dara objasnila u opisu svog videa, riječ je o tradicionalnom alkoholnom piću koje se pravi tako što se cijela zmija (najčešće kobra) stavlja u pirinčano vino ili jak alkohol, gdje se ostavlja da odstoji mjesecima, pa čak i godinama.

U Vijetnamu se ovo piće tradicionalno vezuje za narodnu medicinu. Smatra se da jača energiju i cirkulaciju, povećava muškost i izdržljivost, a koristi se i za ublažavanje bolova u leđima i zglobovima. Ipak, kako influenserka napominje, za većinu ovih tvrdnji ne postoje ozbiljni naučni dokazi.

Iako zvuči zastrašujuće piti tečnost u kojoj se nalazi jedna od najotrovnijih zmija na svijetu, nauka objašnjava da etanol u alkoholu uspješno razgrađuje kobrin otrov, čineći ga bezopasnim za piće ukoliko je sve pripremljeno kako treba.

Međutim, domaće, neregulisane verzije ovog pića mogu biti izuzetno rizične, zbog čega je Dara upozorila sve koji putuju da dobro paze na kom mjestu isprobavaju ovakve ekstremne specijalitete.

Ona je takođe naglasila da je snimak edukativnog i dokumentarnog karaktera, kao prikaz lokalne tradicije, te da ni na koji način nije učestvovala u povređivanju životinja.

