Indijanski horoskop: Znate li koji ste znak i šta on govori o vama

Da li ste vuk, dabar ili zmija? Pronađite svoj znak i otkrijte šta on govori o vama.
Pomalo otkačenu i nekonvencionalnu vidru ponekad je teško shvatiti. Zbog toga nisu uvijek prvi izbor kada treba obaviti neki posao.
Vidra ima neobičan način gledanja na život i krase je mašta i inteligencija.
Unutar svoje porodice vidra je osjećajna, empatična, hrabra i iskrena. Kada je prepuštena sama sebi vidra može postati beskrupulozna, nepristojna i buntovna, prenosi Telegraf.
Dubokih emocija i strasti, vuk je najveći ljubavnik horoskopa, u fizičkom i filozofskom smislu te riječi.
Vuk razumije da je ljubav sve što nam treba i u potpunosti je sposoban da je pruži. Ipak u izreci „vuk samotnjak” ima puno istine jer vuku treba sloboda, a s druge strane vrlo je nježan i osjećajan.
U porodičnom okruženju vuk je vrlo strastven, velikodušan i pun ljubavi. Ako je prepušten sam sebi može postati nepraktičan, neposlušan, opsesivan i osvetoljubiv.
Rođeni vođa, soko i u najnezgodnijoj situaciji može da rasuđuje bistre glave. Soko nikada ne gubi vrijeme i ne sjedi besposleno, već preduzima akcije kada je potrebno.
Zbog svoje istrajnosti i sklonosti da preuzme inicijativu soko je jedan od najpoželjnijih poslovnih saradnika.
Kada ima loš dan soko može biti tašt, bezobrazan, netolerantan, nestrpljiv i previše osjetljiv.
Preuzmi kontrolu, napravi i savladaj – to je životni moto dabra koji će posao uvijek obaviti sa maksimalnom odgovornošću i samopouzdanjem.
Ovaj vješt i lukav majstor za strategiju predstavlja silu na koju se uvijek može računati.
Razmislite prije nego se upustite u nadmudrivanje s dabrom jer je njegov um oštar poput britve. U ljubavi dabar je velikodušan, vjeran, osjećajan i spreman da pomogne.
Jelen je veseo, oštrouman i pun života. Odličnog smisla za humor, a jednako je dobar u vođenju razgovora.
Zbog toga je društvo jelena jedno od najpoželjnijih.
Kada voli, jelen svojim karakterom nadahnjuje i voljenu osobu. Kada nije najbolje raspoložen jelen može biti sebičan, ćudljiv, nestrpljiv i dvoličan.
Djetlić je najbrižniji znak u indijanskom horoskopu. Vrlo je empatičan i pun razumijevanja.
Ljudi rođeni u znaku djetlića su divni roditelji, prijatelji i partneri.
Kada voli djetlić je predan i romantičan. U lošim trenucima može biti posesivan, ljubomoran i ljutit.
Fokusiran, intuitivan i izuzetno kreativan, losos je uvijek pun energije.
Losos u svemu traži svrhu i uvijek mora imati cilj.
Kada voli losos je stabilan i darežljiv, ali može biti egoističan i netolerantan kada je povrijeđen.
Medvjed je praktičan i razuman znak. Uvijek predstavlja glas razuma i dobar je savjetnik.
Medvjeda krasi ogromno srce i darežljivost.
Kada nije najbolje raspoložen, medvjed može biti povučen, lijen i sitničav.
Gavran je rođeni zabavljač i šarmer.
Kada je okružen ljubavlju, gavran je romantičan i opušten.
Kada nije u najboljem raspoloženju može biti osvetoljubiv i nedosljedan.
Zmija je izuzetno duhovan znak i često ima jake intuitivne sposobnosti.
U vezi je strastvena i brižna.
Kada ne osjeća ljubav, može postati povučena i agresivna.
Sova je nemirna i sklona promjenama.
Često je u pokretu i voli avanture.
Kada voli, sova je osjećajna i obazriva, a kada nije njen dan može biti ogorčena i ratoborna.
Guska je uporna i ambiciozna.
Uvijek ide ka cilju i ne odustaje.
Kada je podržana, guska uspijeva u svemu što zamisli. Kada je sama, može biti opsesivna i prezahtjevna.Indijanski horoskop svoje znakove je pronašao u životinjskom svijetu.
