Indijanski horoskop: Znate li koji ste znak i šta on govori o vama

Da li ste vuk, dabar ili zmija? Pronađite svoj znak i otkrijte šta on govori o vama.

Vidra (20. januar - 18. februar)

Pomalo otkačenu i nekonvencionalnu vidru ponekad je teško shvatiti. Zbog toga nisu uvijek prvi izbor kada treba obaviti neki posao.

Vidra ima neobičan način gledanja na život i krase je mašta i inteligencija.

Unutar svoje porodice vidra je osjećajna, empatična, hrabra i iskrena. Kada je prepuštena sama sebi vidra može postati beskrupulozna, nepristojna i buntovna, prenosi Telegraf.

Vuk (19. februar - 20. mart)

Dubokih emocija i strasti, vuk je najveći ljubavnik horoskopa, u fizičkom i filozofskom smislu te riječi.

Vuk razumije da je ljubav sve što nam treba i u potpunosti je sposoban da je pruži. Ipak u izreci „vuk samotnjak” ima puno istine jer vuku treba sloboda, a s druge strane vrlo je nježan i osjećajan.

U porodičnom okruženju vuk je vrlo strastven, velikodušan i pun ljubavi. Ako je prepušten sam sebi može postati nepraktičan, neposlušan, opsesivan i osvetoljubiv.

Soko (21. mart - 19. april)

Rođeni vođa, soko i u najnezgodnijoj situaciji može da rasuđuje bistre glave. Soko nikada ne gubi vrijeme i ne sjedi besposleno, već preduzima akcije kada je potrebno.

Zbog svoje istrajnosti i sklonosti da preuzme inicijativu soko je jedan od najpoželjnijih poslovnih saradnika.

Kada ima loš dan soko može biti tašt, bezobrazan, netolerantan, nestrpljiv i previše osjetljiv.

Dabar (20. april - 20. maj)

Preuzmi kontrolu, napravi i savladaj – to je životni moto dabra koji će posao uvijek obaviti sa maksimalnom odgovornošću i samopouzdanjem.

Ovaj vješt i lukav majstor za strategiju predstavlja silu na koju se uvijek može računati.

Razmislite prije nego se upustite u nadmudrivanje s dabrom jer je njegov um oštar poput britve. U ljubavi dabar je velikodušan, vjeran, osjećajan i spreman da pomogne.

Jelen (21. maj - 20. jun)

Jelen je veseo, oštrouman i pun života. Odličnog smisla za humor, a jednako je dobar u vođenju razgovora.

Zbog toga je društvo jelena jedno od najpoželjnijih.

Kada voli, jelen svojim karakterom nadahnjuje i voljenu osobu. Kada nije najbolje raspoložen jelen može biti sebičan, ćudljiv, nestrpljiv i dvoličan.

Djetlić (21. jun - 21. jul)

Djetlić je najbrižniji znak u indijanskom horoskopu. Vrlo je empatičan i pun razumijevanja.

Ljudi rođeni u znaku djetlića su divni roditelji, prijatelji i partneri.

Kada voli djetlić je predan i romantičan. U lošim trenucima može biti posesivan, ljubomoran i ljutit.

Losos (22. jul - 21. avgust)

Fokusiran, intuitivan i izuzetno kreativan, losos je uvijek pun energije.

Losos u svemu traži svrhu i uvijek mora imati cilj.

Kada voli losos je stabilan i darežljiv, ali može biti egoističan i netolerantan kada je povrijeđen.

Medvjed (22. avgust - 21. septembar)

Medvjed je praktičan i razuman znak. Uvijek predstavlja glas razuma i dobar je savjetnik.

Medvjeda krasi ogromno srce i darežljivost.

Kada nije najbolje raspoložen, medvjed može biti povučen, lijen i sitničav.

Gavran (22. septembar - 22. oktobar)

Gavran je rođeni zabavljač i šarmer.

Kada je okružen ljubavlju, gavran je romantičan i opušten.

Kada nije u najboljem raspoloženju može biti osvetoljubiv i nedosljedan.

Zmija (23. oktobar - 22. novembar)

Zmija je izuzetno duhovan znak i često ima jake intuitivne sposobnosti.

U vezi je strastvena i brižna.

Kada ne osjeća ljubav, može postati povučena i agresivna.

Sova (23. novembar - 21. decembar)

Sova je nemirna i sklona promjenama.

Često je u pokretu i voli avanture.

Kada voli, sova je osjećajna i obazriva, a kada nije njen dan može biti ogorčena i ratoborna.

Guska (22. decembar - 19. januar)

Guska je uporna i ambiciozna.

Uvijek ide ka cilju i ne odustaje.

Kada je podržana, guska uspijeva u svemu što zamisli. Kada je sama, može biti opsesivna i prezahtjevna.Indijanski horoskop svoje znakove je pronašao u životinjskom svijetu.