Preminuo Edgar Morin

Edgar Morin, jedan od najuticajnijih francuskih intelektualaca modernog doba, umro je u Parizu u 104. godini!

Rođen 1921. kao Edgar Nahoum u jevrejskoj porodici grčkih korijena, mladi pariski student pridružio se francuskom Pokretu otpora protiv nacista, kasnije je postao komunista, zatim kritički promatrač svih ideologija i, na kraju jedan od najpoznatijih mislilaca svog vremena.

Morinovo iskustvo rata, progona i egzistencijalne pretnje duboko su oblikovali njegova razmišljanja. Poslije 1945. Morin se u početku kretao u komunističkim intelektualnim krugovima, prije nego što se distancirao od staljinizma.

Međunarodnu slavu stekao je svojom teorijom kompleksnog mišljenja. Protiveći se svakom obliku redukcionizma, smatrao je da se stvarnost sastoji od međusobnih veza: između pojedinca i društva, reda i haosa, znanja i neizvjesnosti.

Le sociologue et philosophe Edgar Morin, figure majeure de la vie intellectuelle française, est mort vendredi à l'âge de 104 ans. pic.twitter.com/RmaL1U2Gmi — Agence France-Presse (@afpfr) May 30, 2026

Morinu je dodjeljena počasna titula doktora na čak 38 stranih univerziteta, autor je četrdesetak dela, od kojih su brojna prevedena. Do duboko u starost Morin je ostao snažan glas u intelektualnim raspravama o savremenim pitanjima, o globalizaciji, ekološkoj krizi, sukobima i ratovima.

Morin je bio poznat i u Njemačkoj po delu "Nulta godina Njemačke", u kojem je opisao posleratno razdoblje i rođenje novoga njemačkog društva nakon završetka Drugoga svjetskog rata.

(telegraf)