Da li volite krompir salatu? Dodajte jedan sastojak i biće još bolja

30.05.2026 21:13

Foto: pexels/www.kaboompics.com

Salata od krompira je klasično omiljeno jelo i nezaobilazan prilog na roštiljima, porodičnim okupljanjima i raznim proslavama. Iako se čini da je o njoj sve rečeno, jedan neobičan sastojak može je učiniti još ukusnijom i dati joj zanimljiviju teksturu.

Ovaj jednostavan trik pretvara dobro poznato jelo u nešto posebno, piše heute.at.

Osnova svake dobre salate od krompira je krompir koji drži oblik tokom kuvanja, crni luk koji joj daje ukus i vruća goveđa čorba koja obezbjeđuje sočnost. Sirće i ulje su zaslužni za svježinu, dok kašika senfa dodaje blagu ljutinu i pomaže u povezivanju svih ukusa.

Ali sastojak koji čini salatu od krompira posebnom je celer. Pored toga što je zdrav, on salati daje prefinjen ukus i ističe se svojom prijatnom hrskavošću.

Prema portalu chip.de, dovoljno je isjeći celer na tanke kriške i umiješati ga u gotovu salatu. Na kraju, sve se može posuti seckanim peršunom ili vlašcem.

Kako pripremiti savršenu salatu od krompira

Da biste pripremili salatu za četiri osobe, potrebno vam je oko 800 grama krompira koji se ne raspada tokom kuvanja i dvije do tri stabljike celera. Uz ovo, koristite i klasične sastojke poput crnog luka, čorbe, sirćeta, ulja i senfa.

Celer daje salati dodatnu svježinu i lepu hrskavu teksturu. Ako želite da začinite svoju salatu od krompira i isprobate nešto drugačije, ovaj jednostavan trik svakako vrijedi isprobati.

