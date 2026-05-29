Pčelar otkrio kako prepoznati domaći med: ''Samo protrljajte između palca i kažiprsta''

29.05.2026 08:41

Foto: Pexel/ Adonyi Gábor

Kupovina domaćeg meda često se svodi na povjerenje, ali iskusni pčelari tvrde da postoje i jednostavni znakovi koji mogu pomoći pri procjeni kvaliteta. Od teksture i kristalizacije do popularnog testa s vodom, nekoliko detalja može otkriti da li je med prirodan ili postoji sumnja da je riječ o falsifikovanom proizvodu.

Kako piše portal Podravski.hr pitali su iskusnog pčelara kako najbrže prepoznati da li je med koji su kupili zaista domaći i prirodan.

Trik sa prstima koji pčelari često preporučuju

Njegov odgovor bio je jednostavan: "Samo ga protrljajte između palca i kažiprsta. Pravi med će se polako upijati i ostaviti blag osjećaj ljepljivosti, dok će lažni često ostati poput sirupa ili se razvodniti.“

Naime, iako ne postoji stopostotno siguran kućni trik koji može da zamijeni laboratorijsku analizu, pčelari tvrde da postoji nekoliko znakova koji vrlo brzo otkrivaju kvalitet meda.

Zašto je kristalizacija važan znak kvaliteta

Jedan od najpoznatijih pokazatelja je kristalizacija. Prirodni med vremenom gotovo uvijek kristališe, a brzina tog procesa zavisi od vrste meda. Ako je med dugo potpuno tečan i izgleda gotovo savršeno providno, mnogi pčelari postaju sumnjičavi.

Tekstura meda može otkriti mnogo

Važna je i sama tekstura. Kada se med preliva iz kašike, pravi med teče u sporom, gustom mlazu i stvara male vijuge, dok falsifikovani često curi poput običnog sirupa.

Pčelari kažu da kvalitetan med ne djeluje vodenasto niti se odmah razliva po površini.

Jedan od popularnih testova je i onaj sa vodom. Kašičica meda spuštena u čašu vode trebalo bi da padne prema dnu i sporije se rastvara ako je riječ o prirodnom medu. Lažni med obično se brzo rastopi i pomiješa sa vodom.

Povjerenje u pčelara i dalje najvažnije

Na kraju, iskusni pčelari poručuju da je najbolji način kupovine meda povjerenje.

Kupovina od lokalnog pčelara kojeg poznajete često vrijedi više od svih kućnih trikova zajedno.

