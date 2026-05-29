У овим професијама су највећи невјерници

29.05.2026 08:28

Фото: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Британски приватни детектив Пол Еванс тврди да први на листи највећих невјерника нису продавци са терена, већ програмери.

Послови у којима се вара најчешће изненаде и људе који се деценијама баве разводима, јер логика није "ко највише путује“, већ "ко најлакше брише трагове“.

Зашто баш ИТ сектор предњачи по невјерству

Еванс је за портал "ЛАДбајбл" објаснио да запослени у ИТ-ју имају озбиљну предност у прикривању. Знају како да сакрију поруке, налоге и историју претраге. Њихов телефон у руци у три ујутру не изазива сумњу, јер "посао тражи“ сталну везу са екраном.

Ту је и други слој. Рад од куће, флексибилно радно вријеме, састанци преко камере који се завршавају у необично доба. Партнеру је тешко да постави јасно питање кад не зна гдје престаје код, а гдје почиње изговор.

Хотели, смјене и теренски рад

Друга група професија не крије трагове, већ броји прилике. Стјуардесе, пилоти, теренски продавци и угоститељи раде по хотелима и ресторанима, са сталним новим лицима.

Сајт "Ешли Медисон", познат по повезивању људи који траже ванбрачне везе, наводи продају, здравство, образовање, транспорт и угоститељство као области са највећим уделом невјерства међу својим корисницима.

Грешка број један у тумачењу ових листа. Не значи да пилот вара више од инжењера, значи да пилот има више ситуација у којима може да одлучи.

Униформа, адреналин и дуге смјене

Амерички адвокат за разводе Кејт Симондс додаје на листу полицајце, ватрогасце и припаднике војске. Разлог није сама професија, већ колико сати проведу раме уз раме са колегама, под стресом и адреналином. Из такве динамике, каже, често се рађа емотивна блискост која прерасте у аферу.

Суштина није у униформи. Суштина је у заједничким ноћним смјенама, опасним интервенцијама и ручку у кантини гдје се прича о стварима које партнер код куће никад не чује.

Здравство, просвјета и подјела по полу

Једно често цитирано истраживање наводи да је око 21 одсто здравствених радника признало невјерство партнеру. Дугачке смјене, дежурства и емотивно тешки случајеви гурају људе да паузу и утјеху траже ту, међу колегама који разумију језик посла.

Статистике показују и јасну поделу по полу. Код мушкараца се као ризична област најчешће помињу грађевина, занатски послови и транспорт.

Код жена су то здравство и просвјета, гдје се много времена проводи са истом групом колега, годинама уназад.

Која занимања статистички предњаче у невјерству

Најчешће се наводе ИТ сектор, продаја, угоститељство, авио-индустрија, здравство, полиција, војска и транспорт.

Заједнички именитељ није плата, већ комбинација стреса, смјенског рада, путовања и блиских колега.

Посао није пресудан

Највећи проблем нису послови у којима се вара – проблем је врло често оно што се дешава код куће.

Психолози наглашавају да одлуку о невјерству носе незадовољство у вези, емотивна удаљеност и личне околности, а посао само даје сценографију. Инжењер у срећном браку неће постати невјеран зато што зна да обрише поруке.

Ове листе су статистички обрасци, не дијагноза за вашег партнера. Корисне су јер показују гдје се прилике гомилају, али не одређују ко ће их искористити, преноси Крстарица.

