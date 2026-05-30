SAD ubrzavaju povlačenje trupa iz baza u Evropi: Sve veći raskol između Vašingtona i Brisela

Autor:ATV
Komentari:0
SAD planiraju da ubrzaju povlačenje trupa iz baza u Evropi i svoje prijedloge će predstaviti saveznicima NATO-a sljedećeg mjeseca, objavio je njemački list "Velt am zontag" pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona.
Vašington je u maju objavio planove za povlačenje 5.000 vojnika iz Njemačke, što se uglavnom smatra posljedicom razdora u vezi sa ratom u Iranu između predsjednika Donalda Trampa i evropskih sila.
U Njemačkoj je stacionirano oko 35.000 aktivnih američkih vojnika, više nego bilo gdje drugo u Evropi.
Pentagon je ranije saopštio da se očekuje da će povlačenje biti završeno u roku od šest do dvanaest mjeseci.
