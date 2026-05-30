NBC: Iran srušio američki avion F-15 koristeći kinesku raketu lansiranu s ramena?

Američki borbeni avion F-15, koji je prošlog mjeseca oboren iznad jugozapadnog Irana i pokrenuo složenu spasilačku operaciju, najvjerovatnije je pogođen kineskom raketom lansiranom s ramena, tvrde za En-Bi-Si njuz tri izvora upoznata sa slučajem.

Prema navodima istih izvora, Kina je u prvim danima sukoba Iranu možda isporučila i radar za rano upozoravanje velikog dometa sposoban za otkrivanje „stelt“ letjelica, koje su projektovane da izbjegnu radarsku detekciju. Te informacije potvrdio je i jedan američki zvaničnik upoznat sa istragom.

Američke vlasti i dalje istražuju okolnosti pod kojima je u aprilu oboren borbeni avion F-15E Strajk igl. Ukoliko se potvrde navodi, to bi bio prvi slučaj nakon nekoliko decenija da je američki borbeni avion srušen neprijateljskom vatrom.

Za sada nije poznato kada je navodna vojna oprema stigla u Iran. Međutim, eventualna upotreba kineskog naoružanja dodatno komplikuje odnose između Vašingtona i Pekinga u trenutku kada predsjednik Donald Tramp nastoji da osigura kinesku podršku za okončanje sukoba. Istovremeno, pregovori o završetku rata se nastavljaju, dok Sjedinjene Američke Države izvode ono što nazivaju „odbrambenim“ napadima.

Administracija Donalda Trampa posredovala je u postizanju primirja s Iranom prije važnog sastanka s kineskim predsjednikom Si Đinpingom, održanog ranije ovog mjeseca. Kina, kao najveći kupac iranske nafte, više puta je poručila da sukob treba biti okončan.

Govoreći o incidentu, Tramp je još prošlog mjeseca izjavio da je avion pogođen raketom lansiranom s ramena. Takvi prenosni protivvazduhoplovni raketni sistemi, poznati kao MANPADS, predstavljaju relativno jeftino i efikasno sredstvo za obaranje letjelica koje djeluju na manjim visinama.

Spasavanje pilota

Dvočlana posada američkog aviona uspješno se katapultirala iznad iranske teritorije. Pilot je spasen nakon sedam časova, dok je oficir zadužen za sisteme naoružanja pronađen i evakuisan tek dva dana kasnije. Prema podacima Pentagona, skrivao se u podnožju planinskog lanca Zagros.

Bijela kuća uputila je En-Bi-Si njuz na ranije izjave predsjednika date u intervjuu za Foks njuz, kao i na njegove komentare novinarima.

– Predsjednik Si mi je obećao da ne šalje nikakvo oružje Iranu. To je lijepo obećanje. Vjerujem njegovoj riječi i cijenim to – rekao je Tramp.

Odgovor iz Pekinga

Na pitanje o navodnom obaranju F-15, portparol kineske ambasade odgovorio je:

– Kina uvijek djeluje oprezno i odgovorno kada je riječ o izvozu vojne opreme te sprovodi strogu kontrolu u skladu s kineskim zakonima i propisima o izvoznoj kontroli, kao i međunarodnim obavezama. Kina se protivi neutemeljenim optužbama i zlonamjernom povezivanju.

Američki obavještajni podaci, prema pisanju En-Bi-Si njuza, ukazuju da je Kina planirala da Iranu isporuči dodatne sisteme protivvazduhoplovne odbrane tokom narednih sedmica. Bivši zvaničnici za nacionalnu bezbjednost smatraju da su informacije možda namjerno objavljene kako bi se kineski planovi iznijeli u javnost.

Izvori navode da nije poznato da li je raketa koja je navodno oborila F-15 nedavno dopremljena u Iran ili se nalazila u postojećim zalihama. Takođe, nije utvrđeno ni da li je radar ILC-8B bio operativan tokom sukoba.

Ranije ovog mjeseca administracija Donalda Trampa optužila je Kinu da je Iranu omogućila pristup kineskim satelitima kako bi Teheran preciznije gađao američke snage u regionu. Američki Stejt department uveo je sankcije protiv tri kineske satelitske kompanije za koje tvrdi da su Iranu dostavljale satelitske snimke i podatke korišćene u napadima na američke snage na Bliskom istoku.

Kina je odbacila sve optužbe.

(Avaz)