Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

30.05.2026 16:58

Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.
Foto: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Poljski premijer Donald Tusk reagovao je na objavu zamjenika predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva koji je na društvenim mrežama napisao da je "mirni san građana Evropske unije završen", upozorivši da bi sve zemlje NATO-a trebalo konačno da počnu ozbiljno da shvataju ovakve riječi.

"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija. Sve je više i više ruskih provokacija. Juče je bivši ruski predsjednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i riječi", naveo je Tusk u objavi na mreži Iks.

Prethodno je Medvedev, na platformi Iks napisao da bi građani EU trebalo da shvate da su vlasti njihovih zemalja unilateralno ušle u rat sa Rusijom.

Nova drama u Evropi: Možda će nas napasti za nekoliko mjeseci

"Zato budite oprezni i nemojte se ničim iznenaditi", napisao je on.

Medvedev je ranije izjavio da su lideri EU odgovorni za smrt ruskih civila usljed napada, uključujući i, kako je rekao, teroristički napad u Starobiljsku.

(sputnik srbija)

