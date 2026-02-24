Tusk: Pedofilija je zločin protiv čovječnosti, za odgovorne nema milosti

Izvor:
Avaz
24.02.2026
09:37
Poljski premijer Donald Tusk u ponedjeljak je pedofiliju nazvao zločinom protiv čovječnosti, ističući da svi koji su u to umiješani, bez obzira na položaj ili utjecaj, moraju odgovarati pred zakonom.
U objavi na platformi kompanije X osvrnuo se na slučaj Džeferi Epstin, naglašavajući da su razmjere tog skandala posebno uznemirujuće. Poručio je da je zatvor jedino mjesto za sve odgovorne, dodavši da za takve zločine ne smije biti nikakvog popuštanja.
Američko Ministarstvo pravde je 30. januara objavilo obimnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosjea, koji je usvojen u novembru prošle godine. Objavljeni materijali obuhvataju milione stranica dokumenata, hiljade videosnimaka i desetine hiljada fotografija.
Među dostupnim sadržajem nalaze se i zapisnici velike porote te istražni dokumenti, ali je značajan dio i dalje precrtan ili djelimično zatamnjen.
Preživjele žrtve i članovi njihovih porodica tvrde da objavljeni podaci nisu u potpunosti u skladu sa zakonskim obavezama te da nedostaju ključne informacije.
Epstin je pronađen mrtav u zatvoru u Njujork Siti 2019. godine, dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualne eksploatacije.
