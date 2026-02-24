Logo
Piter Mendelson pušten na slobodu

Izvor:

Agencije

24.02.2026

08:55

Komentari:

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон
Foto: Tanjug / AP

Bivši britanski ministar i ambasador u SAD Piter Mendelson pušten je iz pritvora uz kauciju nakon što je juče uhapšen zbog umiješanosti u slučaj Epstin.

Mendelson je pušten uz kauciju, nekoliko sati nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, saopštila je londonska policija.

Sedamdesetdvogodišnji muškarac pušten je na slobodu do okončanja dalje istrage, prenosi Bi-Bi-Si.

Питер Менделсон

Svijet

Piter Mendelson "princ tame", uhapšen zbog veze sa Džefrijem Epstinom

Bivši član gornjeg doma britanskog parlamenta, Doma lordova i bivši britanski ambasador u SAD Piter Mendelson uhapšen je juče u Londonu nakon što su otkrivene njegove veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Policija je pokrenula istragu o navodima da je, kao ministar trgovine u vladi bivšeg premijera Gordona Brauna, Epstinu dostavljao informacije osjetljive na tržište posle finansijske krize 2008. godine.

Mendelson se ranije suočavao sa optužbama da je dostavio povjerljive i osjetljive informacije Epstinu, ali je on negirao bilo kakvu krivicu.

Istraga je uslijedila pošto je Ministarstvo pravde SAD objavilo elektronsku prepisku iz takozvanih "Epstinovih dosijea" u kojoj se, prema navodima medija, vidi da je tadašnji ministar prosleđivao sadržaj Epstinu, što je ponovo pokrenulo pitanja o prirodi njihovog odnosa.

Dokumenti objavljeni u okviru istrage Ministarstva pravde SAD sugerišu da je Epstin uplatio 75.000 dolara na bankovne račune na kojima je Mandelson, tada poslanik Laburističke partije, navodno bio korisnik.

Piter Mendelson

Piter Mendelson princ tame

