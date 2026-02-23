Kako je Hrvat povezao Epstina sa tvorcem jednog od najozloglašenijih sajtova na internetu

Dokumenti nedavno objavljeni kao dio istrage Džefrija Epštajna otkrivaju uznemirujuće nove veze koje dosežu duboko u svijet tehnologije i krajnje desničarske politike.

Jedna od najzanimljivijih priča smješta ozloglašenog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika u orbitu osnivača 4chan-a, i to u ključno vrijeme, godinama prije nego što je platforma postala leglo teorije zavjere QAnon.

Sve je počelo u oktobru 2011. godine, kada je Boris Nikolić, hrvatski ljekar iz Zagreba, koji je radio kao glavni naučni savjetnik Bila Gejtsa od 2010. do 2014. godine, a kasnije postao investitor u biotehnološke kompanije poput Editas Medicine, poslao Epštajnu imejl u kojem mu je predložio da upozna „kul momka“, piše MS NOW .

Nikolić pominje više od 100 puta u Epštajnovim spisima, uglavnom u imejl prepisci između 2011. i 2017. godine, gdje koordiniraju sastanke, događaje i dijele biotehnološke prezentacije, a poznat je i po tome što ga je Epštajn imenovao za zamjeničkog izvršioca testamenta vrijednih 578 miliona dolara 2019. godine, iako je Nikolić izjavio da je bio šokiran i da je odbio tu ulogu.

Svijet Epstin umro s pola milijarde na računu, saučesnici koriste njegov novac da se izvuku

Poruka je sadržala link ka Vikipedijinoj stranici Kristofera Pula, poznatijeg pod nadimkom „moot“, osnivača ozloglašenog veb-sajta 4chan.

Kao tinejdžer, Pul je 2003. godine osnovao anonimnu internet platformu 4chan, inspirisanu japanskim imidžbordovima poput 2channel-a, stvarajući prostor za memove, trolove i subkulture koje su oblikovale moderni internet, ali su služile i za okupljanje krajnje desničarskih korisnika koji šire mržnju, teorije zavjere i slično.

Četiri dana kasnije, Nikolić je poslao još jednu poruku Epštajnu, pitajući: „Kako ti se dopao muut? On je veoma osjetljiv, zato budi nježan.“ Epštajnov odgovor je stigao brzo: „Mnogo mi se dopao muut. Odvezao sam ga kući, veoma je bistar.“ Nikolić je dodao da će Pul „biti prijatelj“ i da je on „jedan od najvećih hakera“.

Zagonetka ozloglašenog /pol/ foruma

Vrijeme ovog sastanka je posebno značajno. U istom mjesecu kada se Epštajn sastao sa Pulom, na 4chan-u je pokrenut politički forum /pol/, koji je brzo postao glavno mjesto okupljanja desničarskih ekstremista.

Vremenom se sajt razvio u žarište nasilne retorike i propagande, što je dovelo do pro-Trampove teorije zavere QAnon.

Svijet Endru imao milionski dogovor sa Epstinom

Podsjećanja radi, govorimo o pseudonimizovanim objavama na forumu 4chan /pol/ iz 2017. godine koje su tvrdile da Donald Tramp vodi tajnu operaciju protiv „duboke države“ pedofila i satanista, uključujući Klintonove i Holivud, što je mobilisalo milione pratilaca, uticalo na Trampovu kampanju 2016. i 2020. godine i odigralo ulogu u širenju dezinformacija koje su dovele do napada na Kapitol 6. januara 2021. godine, gdje su sljedbenici QAnon-a bili među glavnim provokatorima nasilja.

Samo četiri dana nakon sastanka, Nikolić je poslao Epštajnu članak iz Vašington posta sa komentarom: „Ovaj članak opisuje zašto smatram da je sporna stvar zanimljiva. Potencijal za manipulaciju je ogroman.“

Jedna od najvećih internet misterija posljednjih petnaest godina je zašto je Kristofer Pul odlučio da 2011. godine vrati politički forum /pol/, čiji je puni naziv „Politički nekorektno“, piše Garbage Day .

Taj forum je postao ključno mjesto za Gejmergejt, Trampovu kampanju iz 2016. i talas krajnje desničarskog populizma koji je zahvatio svijet. Pul je prethodno zatvorio sličan forum /novi/ u januaru 2011. godine jer se pretvorio u ono što je nazvao „rasističkom rupom pakla“ sličnom neonacističkom Stormfrontu.

Dakle, njegova odluka da pokrene /pol/, forum namenjen upravo takvom sadržaju, samo nekoliko mjeseci kasnije bila je mnogima neobjašnjiva. Sada, dokumenti iz istrage ukazuju na mogući odgovor: sastao se sa Epštajnom dan prije nego što je /pol/ osnovan.

Osnivač 4chan-a: „Epštajn nije imao nikakve veze sa tim“

Međutim, sam Pul tvrdi da je veza između njegovog susreta sa Epštajnom i pokretanja foruma /pol/ čisto slučajna, prenosi The Verge .

U izjavi za medije, Pul je naglasio da Epštajn nije imao nikakav uticaj na sajt. „Odluka o dodavanju foruma donijeta je nedjeljama unaprijed, a forum je dodat skoro 24 sata prije prvog, slučajnog susreta na društvenom događaju“, rekao je Pul.

Svijet Ukrajinka tražila djevojke za Epstina, on je bogato nagrađivao

„Epštajn nije imao nikakve veze sa ponovnim uvođenjem političkog foruma na 4chan-u, niti bilo čim drugim povezanim sa sajtom. Odluka o dodavanju foruma donijeta je nedjeljama unaprijed, a forum je dodat skoro 24 sata prije prvog, slučajnog susreta na društvenom događaju. Njegov asistent me je kontaktirao nakon toga, i jednom sam se sastao sa njim na nezaboravnom ručku. To je bilo u vrijeme kada sam sastajao stotine ljudi mjesečno dok sam govorio i umrežavao se na tehnološkim događajima. Nisam ga ponovo sreo niti održavao kontakt. Žao mi je što sam ga ikada upoznao i duboko saosjećam sa svim njegovim žrtvama.“

Međutim, imejlovi pokazuju da su Epštajn i njegov tim uporno pokušavali da organizuju nove sastanke sa Pulom. Prepiska otkriva skoro stotinu poruka koje pokazuju da je Pul mjesecima izbjegavao dalje sastanke, otkazujući ih u posljednjem trenutku.

(indeks)