Dokumenti koje je dobio ovaj list pokazuju da je američki pedofil platio privatnim detektivima da uklone opremu iz njegove kuće na Floridi, u očiglednom pokušaju da spriječi istražitelje da je pronađu.

U podnesku se takođe vidi da je iznajmio šest skladišnih jedinica širom SAD i koristio ih za čuvanje predmeta iz svojih posjeda, uključujući računare sa svog privatnog karipskog ostrva. Iznajmio je najmanje jednu jedinicu od 2003. godine, kada je bio dio društvenog kruga na Floridi u kojem je bio i Donald Tramp.

Računi sa kreditnih kartica pokazuju da su redovna plaćanja za skladištenje nastavljena do 2019. godine, godine njegove smrti. Nalozi za pretres ukazuju na to da američke vlasti nikada nisu pretražile prostorije, što povećava mogućnost da se u njima nalaze ranije neviđeni dokazi povezani sa Epštajnom i njegovim saradnicima, uključujući Endrua Mauntbatena-Vindzora i lorda Mandelsona.

Posljedice objavljenih dokumenata

Prošlog decembra, Ministarstvo pravde SAD (DoJ) objavilo je tri miliona dokumenata vezanih za pedofile. Otkrića sadržana u njima dovela su do toga da je lord Mandelson podnio ostavku na mjesto u Laburističkoj partiji i napustio Dom lordova.

Takođe su rezultirali hapšenjem gospodina Mauntbatena-Vindzora zbog sumnje na zloupotrebu položaja i mogućnost njegovog uklanjanja iz linije nasleđivanja prestola. Iako se za Epštajna dugo sumnjalo da prikuplja kompromitujuće materijale o svojim saradnicima, relativno malo takvih fotografija ili snimaka je objavljeno u javnosti.

Ovo je podstaklo tvrdnje da Ministarstvo pravde pokušava da zaštiti moćne pojedince, što su vlasti više puta negirale. Imejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde, zajedno sa finansijskim dokumentima koji otkrivaju tajne skladišne objekte, ukazuju na mogućnost da su sadržali kompromitujuće materijale.

Dokazi uklonjeni prije racije

Vlasti već dugo sumnjaju da je Epstajn dobio dojavu o prvoj policijskoj raciji u njegovoj kući na Floridi 2005. godine. Majkl Rajter, bivši šef policije Palm Biča, kasnije je rekao da je „mjesto očišćeno“ i da je nedostajala neka kompjuterska oprema. Procureli imejlovi prvi put sugerišu da je to možda bilo zato što je Epstajn platio privatnim istražiteljima da uklone materijal prije racije.

U avgustu 2009. godine, mjesec dana nakon puštanja iz zatvora, Epštajn je primio imejl od privatnog istražitelja u kojem ga je obavjestio da Virdžinija Đufre, jedna od njegovih žrtava, traži nestali računarski materijal.

Dana 23. avgusta 2009. godine, Bil Rajli, suvlasnik detektivske agencije „Rajli Kirali“ koju je Epštajn angažovao, poslao je imejl finansijeru i njegovim advokatima: „Tokom vikenda sam saznao da me advokati tužioca traže za računare i dokumentaciju koju sam uzeo iz Džefove kuće prije naloga za pretres.“

Držim ih zaključane u skladištu i pitam se šta da radim sa njima. Pretpostavljam da više nisu potrebni za krivični postupak. Da li je moguće da vam predam ove predmete na uvid i čuvanje, ili da ih dam Darenu Indiku (Epštajnovom advokatu) ili da ih vratim Džefu?

Tajna mreža skladišta

Iako je Epštajn u vrijeme svoje smrti posjedovao pet prostranih nekretnina širom SAD i Francuske, sa velikim skladišnim prostorima i praznim podrumima, nije jasno zašto bi mu bilo potrebno skladištenje na otvorenom. Imejlovi pokazuju da je iznajmljivao skladište na Floridi pod nazivom „Uncle Bob's“ od 2003. godine.

Plaćao je 374,13 dolara mjesečno za to do marta 2015. Fotografije snimljene u avgustu 2012. godine, za koje se vjeruje da su iz unutrašnjosti prostora, prikazuju pretrpanu jedinicu sa ventilatorima, projektorima, starom foteljom i desetinama kartonskih kutija, od kojih jedna ima sliku računara na sebi.

Evidencije o plaćanjima takođe otkrivaju transakcije za druge skladišne objekte širom Floride, uključujući mjesečne uplate od oko 140 dolara za prostor u Rojal Palm Biču koji je trajao do 2019. Jedan od objekata koje je platio imao je velike garaže dostupne korisnicima 24 sata dnevno, bez interakcije sa osobljem.

Imejlovi takođe pokazuju da je Epštajn kasnije naložio istražiteljima da u njegovo ime otvore skladište na Menhetnu, za koje je plaćao oko 500 dolara mjesečno. „Manhattan Mini Storage“ očigledno nije imao pojma da Epštajn koristi njihove usluge.

Oprema za selidbu

Godine 2022, pokrenuli su reklamnu kampanju ismevajući vojvodu od Jorka zbog njegovih veza sa pedofilom. Epštajn je takođe govorio o skladištenju oružja u „bezbjednoj jedinici za skladištenje“ blizu svog ranča u Novom Meksiku, iako nije jasno da li je to zaista i učinio.

Epštajn je takođe izgleda naredio osoblju da premjesti računare sa njegovog privatnog ostrva Litl Sent Džejms u skriveno skladište i da obriše materijal koji je na njima sačuvan. U januaru 2015. godine, upravnik kuće na Epštajnovom imanju u Palm Biču napisao je da lokalna jedinica sadrži „3 računara“ i monitor sa ostrva, kao i „kutiju CD-ova“.

Epštajnov računovođa mu je proslijedio poruke, navodeći: „Januš bi želeo da ovo popriča sa vama jer vjeruje da se neke stvari poput starih računara (nakon brisanja) mogu baciti.“ Ranije ovog mjeseca otkriveno je da je Epštajn naredio osoblju da instalira tajne kamere unutar kutija za maramice u njegovoj kući.

Audio snimak iz nedavno objavljenih dokumenata potvrđuje da su vlasti pronašle „skrivene kamere“ tokom racije 2005. godine, ali ne i kompromitujući materijal. Uprkos tome, FBI i Ministarstvo pravde su u julu prošle godine saopštili da „nema vjerodostojnih dokaza“ da je Epštajn ucjenjivao istaknute pojedince.

„Nisu pronađene kamere“

U internom dopisu FBI-ja se navodi: „Svjesni smo teorija... da je Epštajn snimao zlostavljanje svojih žrtava... ali nismo pronašli dokaze koji to podržavaju. Da smo pronašli takav snimak, sigurno bismo ga koristili kao dokaz.“

Ta tvrdnja izgleda da protivreči izjavi saveznog tužioca sa Menhetna, koji je u martu prošle godine pisao visokim zvaničnicima FBI-ja da nakon pretresa Epštajnovih domova „nisu pronađene kamere u spavaćim sobama ili dnevnim sobama“.

Privatni istražitelji Rajli i Kirali odbili su da komentarišu, navodeći da su obavezni advokatskom poverljivošću, jer su dio posla obavili po nalogu Epštajnovih advokata.

U međuvremenu, britanska ministarka obrazovanja Bridžit Filipson je u nedjelju odbila da isključi sudsku istragu o odnosu gospodina Mauntbatena-Vindzora sa finansijerom. „Razmotrićemo sve razumne predloge. Međutim, u ovom trenutku je prerano jer policija radi svoj posao“, rekla je ona.

(telegraf)