Jezivo: Bivši britanski princ Endru osumnjičen da je posmatrao mučenje djevojčice!

Bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor osumnjičen je da je posmatrao kako Gislejn Maksvel, koja je osuđena za trgovinu ljudima, muči djevojčicu staru između šest i osam godina elektrošokerima, navedeno je u izvještaju Federalnog istražnog biroa (FBI), objavio je britanski "Miror".

Prema navodima iz izvještaja, događaji su se navodno odigrali sredinom 1990-ih u Frogmor Kotidžu u Vindzoru u Berkširu. U izvještajima se navodi kako je Endru navodno gledao kako Maksvel vezuje djevojčicu za sto i "muči je elektrošokerma".

Smatra se da su se ove optužbe pojavile u Epstinovim dosijeima, a izvještaj FBI-ja iz jula 2020. godine detaljno opisuje navode o zlostavljanju.

Navodi, takođe, sugerišu da su i drugi muškarci posmatrali mučenje zajedno sa Endruom.

U izvještaju FBI navedeno je da je djevojčica živjela sa ocem u Sariju u vrijeme napada i da su je noću drogirali i vozili na "žurke".

- Odvođena sam u kuću koju sam kasnije prepoznala kao Frogmor Kotidž kada je njeno renoviranje bilo u vijestima 2018. godine. Tamo me je Gislejn Maksvel vezala za sto i mučila elektrošokerima, a okružili su je muškarci koji su me posmatrali. Sjećam se da sam vidjela lice princa Endrua. Pokušala sam da se iskradem. Maksvel me je uhvatila i tukla me čekinjastim krajem metle. Takođe mi je prijetila, govoreći da „zaslužujem da umrem“ i udarila me je metlom u lice, slomivši mi nos - navedeno je u izvještaju FBI.

Negira sve optužbe

Endru Mauntbaten-Vindzor negira sve optužbe i svaku nezakonitu radnju.

Policija okruga Sari navela je da do sada nije pronašla dokaze koji bi potvrdili da su navodi prijavljeni lokalnim vlastima.

- Sve izvještaje o zlostavljanju dece i seksualnom zlostavljanju shvatamo ozbiljno i podstičemo sve koji imaju relevantne informacije da ih prijave - saopštila je policija Sarija.

Oni su dodali da će sarađivati sa američkim vlastima ukoliko se pojave dodatni podaci koji mogu da podrže istragu.

Portparol bivšeg princa je rekao da činjenica da se njegovo ime pojavljuje u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina ne znači da je počinio bilo kakvu nezakonitu radnju. Bivši princ Endru je kontaktiran za komentar u vezi sa ovim optužbama.