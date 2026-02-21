Logo
Preminuo mališan (2) koji je dobio srce koje nije smjelo biti presađeno: Roditelji traže odgovore

21.02.2026

10:35

beba
Foto: Pixabay

Domeniko, dječak od dvije i po godine iz Napulja koji je nedavno bio podvrgnut transplantaciji srca za koje se sumnja da je bilo oštećeno zbog nepravilnog čuvanja, preminuo je jutros u 9.20 u bolnici Monaldi.

Vijest je saopštio advokat porodice, nakon što su roditelji obaviješteni da je tokom ranog jutra došlo do naglog pogoršanja njegovog stanja.

Prema informacijama iz bolnice, oko 5.30 sati dijete je doživjelo iznenadni srčani zastoj. To je označilo novo ozbiljno pogoršanje stanja, samo dan nakon što je porodica, u dogovoru sa zdravstvenim timom, prihvatila zajednički plan njege koji je predviđao odsustvo agresivnih medicinskih intervencija, uz fokus na palijativnu podršku.

Roditelji, majka Patriša i otac Antonio, odmah su pozvani u bolnicu. Stigli su u roku od nekoliko minuta, a ubrzo im se pridružio i porodični advokat Frančesko Petruci, koji od početka prati slučaj i zastupa porodicu u postupcima pokrenutim protiv bolničkog kompleksa "Azienda Ospedaliera dei Colli".

Na odjeljenje je stigao i kardinal Domeniko Batalja, koji je porodici pružio duhovnu i emocionalnu podršku, uz obred posljednjeg pomazanja za malog dječaka. Bolnica Monaldi je saopštila da će izdati zvanično saopštenje pošto se porodici pruži vrijeme i prostor da se povuče iz javnosti u miru.

Slučaj koji je potresao Italiju

Domenikov slučaj pokrenuo je snažnu reakciju javnosti u Italiji, jer se tokom prethodnih nedjelja proširio navod da je donirano srce koje je dijete primilo navodno bilo oštećeno suvim ledom tokom transporta, zbog nepravilnog rukovanja. Porodica je tvrdila da je informaciju o mogućem oštećenju dobila tek nakon operacije, što je otvorilo pitanje odgovornosti i transparentnosti.

Zbog toga je pokrenuta preliminarna istraga, a porodica je najavila da će zahtjevati proširenje postupka kako bi se utvrdilo da li je došlo do nepravilnosti u lancu donacije, transporta i hirurške procedure.

“Nećemo stati dok se ne razjasni šta se desilo”

Porodični advokat Petruci kratko je izjavio:

– Domeniko je bio borac. Roditelji žele da znaju istinu o svemu što se dogodilo — od donacije do postoperativne njege. Postupci će se nastaviti, ali danas je dan tuge i tišine.

Bolnica negira nepravilnosti, ali istraga se širi

Iz bolničkog kompleksa je ranije saopšteno da su sve procedure sprovedene u skladu sa propisima, te da se uzrok dečakovog pogoršanja ne može vezati isključivo za način čuvanja organa. Ipak, istražitelji su već zatražili dodatnu dokumentaciju i svedočenja medicinskog osoblja uključenog u proceduru transplantacije.

Ministarstvo zdravlja Italije najavilo je da će pratiti razvoj situacije, a organizacije za transplantacionu medicinu pozvale su na potpunu transparentnost, prenosi Blic.

