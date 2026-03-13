Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

ATV

13.03.2026

22:44

На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ
Tokom inspekcije na velikom gradilištu u okrugu Sarluj, carinici Jedinice za finansijsku kontrolu rada na crno (FKS) Glavne carinske službe u Sarbrikenu kontrolisala je skoro 100 zaposlenih u više građevinskih kompanija. Otkrivena su brojna kršenja Zakona o radu.

Inspekcija je obavljena u sklopu nacionalne operacije s ciljem uvođenja reda u građevinskoj industriji. Ukupno 83 zaposlena iz 23 različite kompanije kontrolisana su o uslovima zaposlenja.

luka crepuljarevic

Društvo

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

Carinici su utvrdili da pet osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije i Gruzije ilegalno boravi u Njemačkoj i te da na gradilištu rade “na crno”. Zanimljivo je da su dvojica od petorice spornih radnika pokušali da izbjegnu inspekciju skrivajući se u mračnoj, nedovršenoj zgradi. Međutim, službenici su uspjeli da ih lociraju i prekontrolišu.

Petorica muškaraca, starosti između 25 i 55 godina, privremeno su privedeni i zadržani. Nadležni imigracioni organ će sada odlučiti o daljim postupcima.

Utvrđeni brojni prekršaji

Kada je riječ o ostalim kontrolisanim radnicima, utvrđeno je moguće kršenju minimalne zarade i sumnji na prevare sa socijalnim primanjima. Tri radnika su takođe morala da plate kazne na licu mjesta zbog toga što nisu nosili identifikaciona dokumenta.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Svijet

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

Carina je najavila opsežne istrage i u budućnosti. Ukoliko se sumnje potvrde, mogle bi da uslijede dalje istrage protiv određenih kompanija, prenose Nezavisne.

„Neprijavljeni rad i ilegalno zapošljavanje nisu trivijalni prekršaji i biće rigorozno kažnjavani“, izjavio je portparol Glavne carinske uprave Sarbriken.

Pročitajte više

Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

Region

Pijan i bez vozačke preticao kolonu: Vozač iz BiH kažnjen sa 2.000 evra

1 h

0
КК Црвена звезда

Košarka

Crvena zvezda je drugo ime za senzaciju: Opet pao šampion Fenerbahče

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Njujork tajms potvrdio napad Bahreina na Iran

1 h

0
Држала жену у ропству пуних 25 година

Svijet

Držala ženu u ropstvu punih 25 godina

1 h

0

Više iz rubrike

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Svijet

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

1 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Njujork tajms potvrdio napad Bahreina na Iran

1 h

0
Држала жену у ропству пуних 25 година

Svijet

Držala ženu u ropstvu punih 25 godina

1 h

0
Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Svijet

Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

27

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

22

56

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

22

44

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

22

41

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

22

32

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

