Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

Tokom inspekcije na velikom gradilištu u okrugu Sarluj, carinici Jedinice za finansijsku kontrolu rada na crno (FKS) Glavne carinske službe u Sarbrikenu kontrolisala je skoro 100 zaposlenih u više građevinskih kompanija. Otkrivena su brojna kršenja Zakona o radu.

Inspekcija je obavljena u sklopu nacionalne operacije s ciljem uvođenja reda u građevinskoj industriji. Ukupno 83 zaposlena iz 23 različite kompanije kontrolisana su o uslovima zaposlenja.

Carinici su utvrdili da pet osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije i Gruzije ilegalno boravi u Njemačkoj i te da na gradilištu rade “na crno”. Zanimljivo je da su dvojica od petorice spornih radnika pokušali da izbjegnu inspekciju skrivajući se u mračnoj, nedovršenoj zgradi. Međutim, službenici su uspjeli da ih lociraju i prekontrolišu.

Petorica muškaraca, starosti između 25 i 55 godina, privremeno su privedeni i zadržani. Nadležni imigracioni organ će sada odlučiti o daljim postupcima.

Utvrđeni brojni prekršaji

Kada je riječ o ostalim kontrolisanim radnicima, utvrđeno je moguće kršenju minimalne zarade i sumnji na prevare sa socijalnim primanjima. Tri radnika su takođe morala da plate kazne na licu mjesta zbog toga što nisu nosili identifikaciona dokumenta.

Carina je najavila opsežne istrage i u budućnosti. Ukoliko se sumnje potvrde, mogle bi da uslijede dalje istrage protiv određenih kompanija, prenose Nezavisne.

„Neprijavljeni rad i ilegalno zapošljavanje nisu trivijalni prekršaji i biće rigorozno kažnjavani“, izjavio je portparol Glavne carinske uprave Sarbriken.