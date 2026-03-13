Logo
Large banner

Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

Autor:

ATV

13.03.2026

21:57

Komentari:

0
Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Ekspediciona jedinica američkih marinskih snaga (MEU) od oko 2.200 marinaca šalje se na Bliski istok na tri ratna broda, izvještava ABC Njuz, pozivajući se na dvoje neimenovanih američkih zvaničnika.

Ova jedinica je stalno raspoređena u Japanu, ali joj je naređeno da krene prema Bliskom istoku, što ukazuje na dalju eskalaciju rata u Iranu.

Zvaničnici administracije Donalda Trampa dugo su isključivali mogućnost slanja kopnenih trupa u region, ali su uglavnom izbjegavali potpuno isključiti tu mogućnost od početka rata.

Raspoređivanje jedinice marinaca ne znači isključivo da će trupe biti raspoređene na tlu u Iranu, je takođe mogu pružiti kopnene, amfibijske i avijacione resurse vojnom komandantu koji ih zatraži, navodi ABC.

Ova jedinica uključuje i jedinice lovaca F-35 i tilt-rotor aviona MV-22 Ospri.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Izrael Iran

američki marinci

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner