Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

Ekspediciona jedinica američkih marinskih snaga (MEU) od oko 2.200 marinaca šalje se na Bliski istok na tri ratna broda, izvještava ABC Njuz, pozivajući se na dvoje neimenovanih američkih zvaničnika.
Ova jedinica je stalno raspoređena u Japanu, ali joj je naređeno da krene prema Bliskom istoku, što ukazuje na dalju eskalaciju rata u Iranu.
Scena
Prvo pojavljivanje Milice Todorović u javnosti nakon porođaja: Evo šta je poručila prisutnima
Zvaničnici administracije Donalda Trampa dugo su isključivali mogućnost slanja kopnenih trupa u region, ali su uglavnom izbjegavali potpuno isključiti tu mogućnost od početka rata.
Raspoređivanje jedinice marinaca ne znači isključivo da će trupe biti raspoređene na tlu u Iranu, je takođe mogu pružiti kopnene, amfibijske i avijacione resurse vojnom komandantu koji ih zatraži, navodi ABC.
Svijet
Teška nesreća u Italiji: Poginuo vozač iz BiH, suvozač povrijeđen
Ova jedinica uključuje i jedinice lovaca F-35 i tilt-rotor aviona MV-22 Ospri.
